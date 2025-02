Fortitudo, Panni guarda la vetta: "Vogliamo continuare la scalata"

E’ già vigilia di una nuova sfida di campionato per la Fortitudo che domani alle 18 sarà di scena al PalaDozza per affrontare Vigevano. Dopo il 6 su 6 di questo avvio di 2025, la formazione di coach Attilio Caja sfida l’Elachem, in quello che per il coach pavese è un vero e proprio derby.

"Stiamo attraversando un momento positivo – conferma Alessandro Panni, intervistato da Canale 88 – frutto del lavoro che faccio tutti i giorni in allenamento. Da quando è arrivato Caja, il coach ci ha messo sotto con il lavoro, ma questo non ha inciso negativamente sui nostri risultati, anzi tanto lavoro in palestra ma poi i risultati sono arrivati". L’esterno biancoblù parla della sfida di mercoledì sera con Cantù.

"Non siamo partiti nel modo giusto, nell’intervallo abbiamo parlato e sistemato la questione rimbalzi, mentre l’aggressività in difesa è sempre stata la stessa, così abbiamo girato la sfida. Devo dire che con la spinta del PalaDozza non potevamo finire in modo diverso, il pubblico ci ha aiutato a recuperare il distacco, sono convinto che in tanti faranno fatica contro di noi davanti ai nostri tifosi".

Domani c’è Vigevano, confronto da vincere. "Siamo alla seconda sfida interna consecutiva, dobbiamo e vogliamo assolutamente vincere e continuare la nostra scalata. Attenzione però perché in questa A2 ogni turno presenta insidie. Le sorprese su tutti i campi sono all’ordine del giorno e l’esperienza insegna che nel girone di ritorno non si può sottovalutare nessuno, perché tutti chi per un motivo di classifica, chi per un altro, hanno qualcosa da chiedere ancora alla loro stagione".

Poi Panni parla della sua esperienza bolognese: "Sono al terzo anno in Fortitudo, qui sto benissimo con città, squadra, tifoseria mi sento come a casa. Come sono fuori dal campo? Sono un ragazzo normale, nel tempo libero mi piace stare con gli amici e con la mia ragazza, mi preparo per gli allenamenti, cerco di vivere la città".

Sul fronte organico, Caja deve rinunciare a Gabriel e Sabatini, ma ha a disposizione gli altri 11 senior in organico, dovendone lasciare uno in tribuna.

Probabile un ballottaggio tra Leonardo Battistini e Leo Menalo, mentre per tutti gli altri appare scontato che scenderanno in campo con Vigevano.

Vigevano che arriva alla sfida di domani in condizioni di emergenza senza Andrew Smith infortunatosi nella sfida con Udine, Tommaso Raspino e Kristofers Strautmanis, ma carica e vogliosa di far bene in un confronto particolarmente sentito dopo le scintille dell’andata.

Chiusura con il PalaDozza che torna protagonista: la Coppa Italia di A2 e serie B si giocherà nello storico impianto di Piazza Azzarita nel weekend del 15-16 marzo.