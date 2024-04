Fortitudo, striscia negativa interrotta: arriva il successo con Torino che vale il secondo posto

Bologna, 14 aprile 2024 – Mentre Udine perde, e intanto che qualcuno avanza complotti sul recente basso rendimento della Fortitudo per ottenere il terzo posto nel girone Rosso ed evitare così un eventuale scontro ai playoff contro Trapani, Bologna piega Torino 78-59 dopo due sconfitte consecutive (Agrigento e Treviglio) e sale al secondo posto in solitaria, preparandosi alla chiusura della fase a orologio proprio sul parquet della regina siciliana. Domenica alle 18 si scenderà infatti a Trapani, col coltello fra i denti per il -32 subìto in Coppa Italia, per capire al termine dei 40’ se sarà tabellone A o B ai playoff.

La cronaca

Nell’arsura del PalaDozza si viaggia sui binari dell’equilibrio per i primi 5 giri di cronometro, con piccoli singhiozzi dei locali prontamente replicati dai gialloblù (10-11), inizialmente più battaglieri sul piano difensivo rispetto a Bologna, tanto da far ombra sulle due torri americane.

Ciononostante Freeman, ben difeso da Poser, riesce a farsi spazio per il +3, prima del giro e tiro di Ogden e del tap-in di Morgillo sul doppio errore ai liberi di Panni: alla prima sirena il tabellone dice 20-14. A questo punto la Effe prova a scappare, alzando i giri nella metà campo difensiva e spingendo in contropiede con Morgillo, Conti e Ogden, che firma il suo decimo punto e costringe coach Ciani al time-out (28-18).

All’inizio l’inerzia biancoblù non sembra fare una grinza, con Ogden che scrive +14, poi l’appoggio di Vencato e il tecnico comminato a Caja per proteste danno il la a Torino, che rientra fino al 35-27. Tripla di Sergio, step-back di Aradori, replica di Vencato spalle a canestro e la seconda frazione va in archivio 37-29.

Recupero e coast to coach di capitan Fantinelli, tripla di Ogden, tripla di Aradori e appoggio di Freeman: il secondo tempo prende il via con un altro piglio e Bologna dà la prima vera spallata agli ospiti, indirizzando le sorti del match (52-35 e time-out Torino). Tuttavia i gialloblù sono ancora della gara e con le triple di Vencato e Pepe ritrovano un -9 che riaccende le speranze di disciplinare Bologna.

Che però con Morgillo e Aradori trova i guizzi del 60-48 alla terza sirena. A questo punto della gara la Effe sembra in controllo e mentre Ogden e Freeman correggono il proprio tabellino, Torino si slega in attacco nel tentativo di velocizzare i tiri e provare un rientro. Ma arrivano le triple di Ogden, quella di Aradori e la festa inizia sugli spalti: il tabellone dice +20. Bologna resta in controllo e si cuce il secondo posto nel girone Rosso: in attesa degli ultimi 40’ sul parquet di Trapani che diranno molto sul futuro biancoblù.

Il tabellino

Fortitudo 78

Torino 59

Flats Service Fortitudo Bologna: Bonfiglioli ne, Sergio 3, Aradori 16, Conti 4, Bolpin 2, Panni 3, Kuznetsov ne, Fantinelli 4, Giuri, Freeman 15, Ogden 25, Morgillo 6. All. Caja.

Reale Mutua Torino: Kennedy 4, Thomas 10, Vencato 9, Ghirlanda 3, Schina, Fea ne, Poser 12, Marrale ne, De Vico 10, Cusin 6, Pepe 5. All. Ciani.

Arbitri: Ursi, Rudellat e Bonotto.

Note: parziali 20-14; 37-29; 60-48.

Tiri da due: Fortitudo 27/44; Torino 20/34. Tiri da tre: 7/27; 3/22. Tiri liberi: 3/5; 10/18. Rimbalzi: 42; 32.