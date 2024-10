Fortitudo tra emozioni e certezze. Cagnardi scopre l’effetto PalaDozza

L’emozione della prima al PalaDozza che si scioglie nell’applauso iniziale, quando entra nel prepartita della sfida con Orzinuovi. Devis Cagnardi mercoledì ha vissuto la prima in piazza Azzarita da allenatore Fortitudo, tra concentrazione, partecipazione e poi la gioia alla sirena per una vittoria che toglie un po’ di peso dalle spalle della squadra.

"Il fattore campo ha fatto la differenza", dice il tecnico. E in effetti sul -10, il PalaDozza si è fatto sentire e la risposta della squadra ha permesso alla Effe di ribaltare il punteggio e alla fine imporsi. Il coach ha vissuto con passione e trasporto questa prima davanti al pubblico biancoblù.

"Ringrazio il pubblico, gli allenatori vivono le cose in modi diversi dagli altri", all’ingresso in campo Cagnardi è stato accolto dall’applauso. "Sono entrato come un tecnico che era 0-2 e la necessità professionale di vincere. Il nostro lavoro vive di risultati e io sono entrato cercando solo di capire cosa fare per vincere, l’applauso mi ha aiutato".

Un ringraziamento per la sfida con Orzinuovi, ma anche la consapevolezza da parte di Cagnardi che, oggi come ieri, le fortune della Fortitudo passano dalle prove casalinghe, dove la società del presidente Stefano Tedeschi può contare su un fattore speciale. Lo confermano i 5.000 dell’esordio, ma anche gli oltre 4.500 abbonati, mancano i numeri definitivi ma la quota è stata superata, che hanno deciso di dare fiducia a una Effe che ha riportato grande entusiasmo. Cagnardi come ammette lui stesso, ha tanto da migliorare, e non potrebbe essere altrimenti visto che siamo all’inizio, ma di una cosa è sicuro l’apporto dei tifosi non mancherà. A cominciare dalla sfida di domani a Cremona in casa di una delle tre capoliste del campionato Juvi. Il coach e i suoi hanno avuto poco tempo per godersi questo positivo esordio interno, la sfida con Cremona è già alle porte, ma anche se non sarà il PalaDozza, c’è da star sicuri che il popolo biancoblù non farà mancare l’apporto anche al PalaRadi. Il programma della quarta giornata si apre con la sfida, questa sera tra Udine e Cento.Domani e domenica il resto del programma.

Le altre gare: Udine-Cento, Avellino-Vigevano, Rieti-Pesaro, Nardò-Livorno, Orzinuovi-Piacenza, Rimini-Milano, Brindisi-Forlì, Cantù-Torino, Verona-Cividale.

La classifica: Cremona, Urania Milano e Rimini 6; Cividale, Orzinuovi, Cantù, Pesaro, Udine, Rieti e Forlì 4; Fortitudo Flats Service Bologna, Cento, Verona, Torino, Avellino, Livorno e Vigevano 2; Piacenza, Brindisi e Nardò 0.