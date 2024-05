Fortitudo Bologna, c’è l’esordio ai playoff

Bologna, 4 maggio 2024 – Prima sfida playoff per la Fortitudo che, domani pomeriggio alle 18 scende in campo al PalaDozza per affrontare Treviglio in gara 1 dei quarti di finale dei playoff girone Argento. Chiusa la stagione regolare al secondo posto, i bolognesi hanno adesso davanti a loro in primo ostacolo nella corsa verso la promozione in serie A.

Caja: “Abbiamo lavorato bene”

“Abbiamo lavorato bene in queste due settimane – afferma coach Attilio Caja -. Non puoi per 9 mesi essere per sempre al top, ci sta che in certi momenti tu non possa performare al 100 per cento, ma sono ragazzi sopra la media per la mole di lavoro che stanno facendo. I ragazzi della panchina si sono meritati la mia fiducia e lo spazio che stanno avendo, sono sicuramente cresciuti con il passare dei mesi. Treviglio è una squadra profonda, costruita per salire. Hanno avuto problematiche fisiche, dopo si sono rimessi in sesto e già nella fase a orologio si è visto come abbiano individualità molto importanti. Sappiamo quanto valgono, li rispettiamo, ci siamo impegnati al massimo dopo la partita di Trapani per prepararci. Da agosto stiamo facendo un lavoro serio e impegnativo, fin da quando a Zola Predosa i ragazzi correvano sotto il sole a 40 gradi. Siamo partiti con 8 vittorie consecutive, ed a posteriori si è visto il valore delle squadre che abbiamo battuto. Un'ottima prima parte, ma in generale tutto il campionato è andato bene, perché non puoi pensare di andare sempre al massimo. Abbiamo gestito i momenti di leggero calo e di problemi con gli infortuni come possono avere tutte le squadre, ed anche nei momenti di difficoltà siamo stati sopra la sufficienza. Al PalaDozza c'è sempre un'atmosfera incredibile, i tifosi ci fanno sentire a casa anche in trasferta, e non è come da altre parti dove cantano solo gli ultras: quando la Fossa parte il resto della gente li segue, e io ringrazio la Società per averci messo sempre nelle condizioni migliori per lavorare. Ora si riparte da zero e speriamo di fare bene. Vogliamo farci trovare pronti”.

Qui Treviglio – A presentare la sfida è coach Valli

“Questa seconda partita che giocheremo al PalaDozza, a distanza di 4 settimane, sarà totalmente diversa per il valore della posta in palio. Probabilmente il 10 aprile ci hanno un po’ sottostimato, è normale: stavolta ci aspettiamo una Fortitudo molto più energica e determinata. Noi dobbiamo cancellare dalla nostra mente quella partita e usare tutti i 10 elementi, che spero di avere a disposizione in occasione della prima dei playoff, per poter fare soprattutto una buona difesa, cosa che non abbiamo fatto un mese fa. È chiaro che contro la Fortitudo, formazione esperta, navigata e abituata a questo genere di sfide, dobbiamo opporre una grande difesa ed il nostro gioco di squadra: se muoviamo la palla, se moltiplichiamo gli sforzi a proteggere l’area ed a limitare i rimbalzi d’attacco bolognesi abbiamo alcune chances in più per portare a casa la partita”.

Gli ex

La Fortitudo ha prelevato Marco Giuri proprio da Treviglio nell’ultima sessione di mercato pre-playoff, mentre Celis Taflaj è stato in terra bergamasca per metà stagione 2018/19. Tra i bergamaschi di coach Valli, allenatore di scuola Virtus, hanno difeso la causa bolognese Nicola Giordano, che ha recentemente fatto cambio di casacca proprio con Giuri, Simone Barbante, in Fortitudo nella passata annata sportiva, e Simone Bianchi, assistente sulla panchina dell’Aquila nella massima serie anno 2020/21.

Arbitri - Direzione di gara affidata a Boscolo Nale, Almerigogna, Marzulli. Radio & Tv – Diretta streaming su Lnp Pass e radio su Nettuno Bologna Uno. Differita tv su Trc Bologna, martedì 7 maggio alle 22.35.