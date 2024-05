Fortitudo, un assist vincente ai tifosi. Posticipata di un giorno la serie con Rieti

Concomitanza con Bologna-Juventus evitata. La semifinale tra Fortitudo e Real Sebastiani Rieti prenderà il via domenica dal PalaDozza. Su richiesta della società di Stefano Tedeschi, la serie è slittata di 24 ore, evitando la contemporaneità con il match del Dall’Ara.

La Fortitudo è stata tra le prime società a congratularsi con il Bologna per l’obiettivo raggiunto a conferma del legame di amicizia che lega i due club confermato, in occasione di gara-due dei quarti con Treviglio, dalla presenza dell’ad rossoblù Claudio Fenucci.

Gara-uno tra Fortitudo e Rieti andrà così in scena domenica alle 18 in Piazza Azzarita, per poi essere bissata martedì alle 20,30. Nel fine settimana successivo la serie si sposterà in casa dei reatini dove è in programma venerdì 24 alle 21 gara-tre ed eventualmente gara-quattro domenica 26 alle 18. Da calendario l’eventuale gara 5 è in programma il 29 al PalaDozza. PalaDozza dove ieri la squadra, agli ordini di coach Attilio Caja e del suo staff, ha ripreso gli allenamenti , mentre da oggi fino a venerdì Matteo Fantinelli e compagni si alleneranno al PalaZola. Squadra al completo per i biancoblù che si preparano con grande attenzione e scrupolo a una sfida dove i dettagli conteranno molto e dove sarà importante gestire nel migliore dei modi situazioni di gioco e ogni stilla di energia a disposizione dopo una stagione lunga e intensa come è quella che sta vivendo la Effe.

Oggi intanto prende il via anche la prevendita dei biglietti per gara-uno e due della semifinale. La prevendita (sia per la prelazione abbonati, sia per la libera vendita) sarà attiva sia al Fortitudo Store di via Riva Reno 4H, sia online sul circuito Vivaticket. La fase di prelazione abbonati durerà da oggi fino a venerdì.

Durante questa fase, potranno essere liberamente acquistati anche biglietti sui posti esenti da prelazione abbonati. Da sabato, i posti non rinnovati in prelazione saranno considerati disponibili per la libera vendita. Sul fronte Rieti invece perso come detto Dustin Hogue, fuori per tutto il resto della stagione, causa di un colpo al braccio sinistro, con una lesione al legamento che obbliga il giocatore all’intervento chirurgico, la società laziale ha visto l’altro americano Jazz Johnson vincere il premio di miglior giocatore straniero di serie A2 e potrà tornare ad avere a disposizione Alvise Sarto.