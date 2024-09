Fortitudo, un ko e tante cose buone. Super Freeman in attesa di Gabriel

ASSIGECO PIACENZA

86

FORTITUDO BOLOGNA

74

ASSIGECO PIACENZA: Bonaccini 19, Querci 11, Bartoli 2, Serpilli 5, Grimes 19; D’Almeida 11, Montanari 7, Suljanovic 5, Fiorello 7, Manzo ne, S. Angeretti ne, P. Angeretti ne. All. Salieri.

FLATS SERVICE BOLOGNA: Fantinelli 11, Bolpin 13, Mian 3, Battistini 16, Freeman 23; Sabatini 1, Giordano, Cusin, Braccio, Bonfiglioli 5, Bonmarito ne. All. Cagnardi.

Note: parziali tempi 20-18, 37-33, 59-53.

CODOGNO (Lodi)

E’ stato comunque un buon test per la Fortitudo che, nel caldo di Codogno, cade sconfitta dall’Assigeco Piacenza. Nella prima uscita per entrambe, in campo si sono viste due squadre non ancora al completo e affaticate per la calura e stanche per la preparazione atletica. Il bolognese Stefano Salieri da una parte e Devis Cagnardi dall’altra hanno avuto tutto sommato buone risposte da questa prima sgambata stagionale, una sfida utilissima più a "rompere il fiato" che a provare veri e propri schemi di gioco, che in effetti, complice anche formazioni a dir poco di emergenza, si sono visti solo a tratti. Fortitudo senza Pietro Aradori e Kenny Gabriel presenti a bordo campo, e senza Alessandro Panni. Ieri presso la casa di cura Toniolo, l’esterno nativo di Thiene è stato sottoposto a operazione dell’equipe del dottor Dallari, un intervento per l’ernia inguinale che è perfettamente riuscito. In base alla risposta dei prossimi giorni sarà stilato il programma riabilitativo definendo i tempi di recupero di Panni. Nonostante le assenze pesanti, anche per Piacenza, alla fine dei conti è venuta fuori una sfida interessante e in cui il punteggio è stato azzerato al termine di ogni quarto di gioco. In avvio Cagnardi si affida a Fantinelli, Bolpin, Mian, Battistini e Freeman, la Fortitudo si fa prediligere con Freeman top score di serata. Piacenza però rimane in partita e si porta avanti al primo break. La Effe riparte a razzo a inizio seconda frazione salvo poi cedere ancora al ritorno degli avversari poco prima dell’intervallo. Nella ripresa continua l’equilibrio con Piacenza avanti, ma Fortitudo sempre lì pronta a tallonare. All’ultimo break l’Assigeco è avanti 59-53. Cagnardi nonostante le assenze fa ampio uso della panchina: si vedono a più riprese anche i giovani Braccio e Bonfiglioli, quest’ultimo a segno anche con una tripla e una bella entrata. Piacenza approfitta comunque della stanchezza della Fortitudo per allungare il vantaggio in doppia cifra, massimo divario +17 sul 84-67 proprio nel finale di match. A livello di singoli nella Fortitudo bene Freeman che ha a lungo battagliato sottocanestro con Grimes, positivi Fantinelli, Bolpin, Battistini e il giovane Bonfiglioli. Prossimo appuntamento il 4 settembre a Castelnuovo nei Monti contro Reggio, formazione di serie A, per un nuovo test ancora più probante.

Filippo Mazzoni