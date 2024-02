Fortitudo, un sospiro di sollievo. Capitan Fantinelli, escluse fratture. Dovrà restare fermo quasi un mese

La Fortitudo tira un mezzo sospiro di sollievo. Dalla preoccupazione di domenica dopo gli infortuni e le uscite anzitempo dalla sfida con Cremona di Matteo Fantinelli, Riccardo Bolpin e Mark Ogden al responso medico che, almeno in parte, tornano a tranquillizzare l’ambiente biancoblù.

La situazione che sembrava più seria era proprio quella di capitan Fantinelli. I controlli alla caviglia sinistra a cui è stato sottoposto hanno, fortunatamente, escluso fratture e interessamenti legamentosi, evidenziando invece un esteso edema.

Visitato oltre che dalla staff medico bolognese anche dallo specialista Rodolfo Rocchi a Reggio Emilia, il giocatore inizierà un ciclo di terapie volte al contenimento della sintomatologia e verrà rivalutato nel breve-medio termine.

I tempi di recupero sono calcolabili in almeno 3-4 settimane, difficile poter rivedere il capitano della Effe prima della sfida del 10 marzo in casa con Rieti, magari pronto per tornare in campo la settimana successiva per la Final Four di Coppa Italia.

Decisamente meno gravi gli infortuni degli altri due giocatori usciti anzitempo. I controlli a cui è stato sottoposto Bolpin, in seguito al forte trauma cranico accusato nel finale di partita, hanno escluso complicazioni, fornendo esito negativo. Stesso vale per i problemi alla caviglia che hanno costretto anche Ogden ad uscire anzitempo dal confronto con Cremona. L’ala americana e Bolpin dovranno riprendere probabilmente in maniera graduale, ma questo non dovrebbe precluderne la presenza in campo domenica a Casale Monferrato con la Novipiù.

Oggi la squadra, tra assenze ed elementi a mezzo servizio, dovrebbe riprendere ad allenarsi al PalaZola agli ordini di coach Attilio Caja e del suo staff.

Ovvio che la situazione organico e l’assenza prolungata di Fantinelli da una parte porta alla modifica delle gerarchie attualmente in atto in squadra, con Panni titolare e con maggiore spazio per Giordano, dall’altra potrebbe portare all’accelerata del ritorno del mercato della Fortitudo. Per volere dello stesso Caja, l’obiettivo è quello di un playmaker. Sfumato a suo tempo il pistoiese Della Rosa, in casa Fortitudo si guarda alla serie A, con un occhio di riguardo a Pesaro, anche se al momento la situazione sembra ancora bloccata.