Il cuore Fortitudo. Sergio, il super tifoso sempre vicino alla Effe

di FIlippo Mazzoni

Potere della Supercoppa. La Fortitudo torna a riaprire la bacheca e torna a far felici tifosi. Tra questi c’è Sergio Minotta, diacono permanente della parrocchia di San Domenico Savio, ma in questo caso grande appassionato di basket. Nonostante i problemi di salute, Sergio ha voluto seguire le sfide della amata Fortitudo a Livorno. Vedere la Effe vincere prima con Forlì in semifinale e poi con Orzinuovi è stato emozionante. Don Massimo Vacchetti, direttore dell’Ufficio della diocesi per la Pastorale dello sport, ha consegnato a Minotta la canotta Fortituo autografata da tutti i giocatori.

Sergio, dopo la vittoria di Supercoppa, sogna e vuole continuare a sognare il raggiungimento di altri e ancor più grandi obiettivi che per passione, attaccamenti, i tifosi biancoblù meriterebbero di centrare. Ieri intanto in casa Fortitudo è stato l’ultimo giorno disponibile per sottoscrivere la campagna abbonamenti. Si attendono i conteggi finali, con l’aggiunta degli abbonamenti per sponsor e consociati, ma a conti fatti, con la prima parte della campagna di tesseramento chiusa a 4107, pare scontato che quota 4.500 verrà sfondata.

Si verso un nuovo record di tessere sottoscritte, con circa il 90 per cento dei biglietti vendibili – escluso il settore ospiti –, già assegnati in abbonamento. Numeri incredibili che confermano la passione e l’attaccamento del popolo biancoblù alla squadra.

La squadra dopo il riposo di lunedì, ieri ha ripreso ad allenarsi in vista dell’esordio di domenica al PalaLido di Milano con l’Urania.

Morale altissimo per la Effe anche perché Alessandro Panni, superato il controllo di lunedì, da oggi dovrebbe essere a disposizione di coach Devis Cagnardi. Lo stesso Cagnardi, con Matteo Fantinelli, Kenny Gabriel e Fabio Mian, alle 18,15 sarà al PalaDozza per la presentazione delle nuove divise di gioco, canotte già indossate a Livorno e che hanno portato benissimo, visto il successo in Supercoppa.