Il tecnico Cagnardi soddistatto per la prestazione dei giocatori: "Complimenti a tutti». "Ci davano malati, non lo siamo»

Vince e convince la Fortitudo che dopo avere superato Orzinuovi si ripete a distanza di tre giorni anche al PalaRadi con la capolista Juvi Cremona. Un uno-due meritato per la formazione di Devis Cagnardi che analizza soddisfatto il confronto con i lombardi. "Prima di tutto voglio fare i complimenti ai miei giocatori, siamo scesi in campo dopo aver giocato, a differenza di Cremona mercoledì. Ci era già successo, a parte invertita, a Rimini. La fatica parte tutto dalla testa, volevamo cercare di battere una squadra che era meritatamente tre su tre e che gioca un basket molto dinamico come la Juvi e ci siamo riusciti". Poi il tecnico scende nel dettaglio su questo avvio di stagione della sua squadra.

"Siamo partiti perdendo le due trasferte di Milano e Rimini, questo non significa essere malati perché sono state partite difficili, perse giustamente, ma contro squadre che reputo forti. Ci davano come malati e problematici, abbiamo vinto prima in casa con Orzinuovi e poi in trasferta con Cremona, dimostrando che ci siamo".

Il plauso va al gruppo. "Noi sapevamo di esserci, dovevamo farlo vedere anche agli altri in un campionato dove vincere fuori casa non sarà facile per nessuno. Sarà il campionato a darmi ragione di questo".

Soddisfazione, ma si guarda già avanti. "Siamo molto contenti, ma questa che ci attende è una maratona, ora ci ritroveremo mercoledì per l’ennesima partita però intanto ci siamo meritati la vittoria con la Juvi. Adesso ci attende un derby per il quale dovremo prepararci bene".

Oggi per la Fortitudo sarà una domenica di riposo, ma da domani si torna già al lavoro, mercoledì è infatti programma il secondo infrasettimanale consecutivo, con il PalaDozza che ospiterà il derby con Cento, prima di affrontare, domenica prossima, la lunga trasferta di Lecce per la sfida con Nardò.

f. m.