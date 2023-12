La Fortitudo chiude l'anno contro l’Agribertocchi

Bologna, 29 dicembre 2023 – Si chiude l’anno della Fortitudo. Domani alle 20.30 la formazione di Attilio Caja scende in campo ad Orzinuovi per affrontare l’Agribertocchi padrona di casa. Una Fortitudo al completo e vuole difendere il primato in classifica, sale nel bresciano per la sfida contro i lombardi. Dopo l’assenza con Trieste, torna a disposizione anche capitan Matteo Fantinelli. Sul fronte Orzinuovi, a presentare la sfida è il playmaker Ruben Zugno. “Siamo attesi da una partita molto difficile, la Fortitudo è capolista fin dalla prima giornata e stanno disputando una grande stagione, ma dobbiamo focalizzarci solo su noi stessi. Stiamo attraversando un periodo positivo sotto il profilo del lavoro in palestra e siamo un gruppo in crescita. Ho visto importanti miglioramenti nelle ultime settimane e ci stiamo allenando duramente per preparare al meglio la gara. Spero di vedere al PalaBertocchi tanti nostri tifosi e che ci possano sostenere in una partita importante, come al solito. Ci sarà un’atmosfera calda e noi abbiamo bisogno della vicinanza del pubblico”. Arbitri – Direzione di gara affidata al trio composto da Caforio, Maschietto, Rodia. Radio & Tv - Diretta streaming su LNP Pass e radiofonica su Radio Nettuno Bologna Uno. Differita tv su TRC Bologna (canale 15 digitale terrestre) martedì 2 gennaio, alle ore 22.35.