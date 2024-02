La Fortitudo è pronta a iniziare la nuova corsa. Caja ha la squadra al completo per l’esordio

Tutto pronto per l’esordio nella fase ad orologio della Fortitudo. Domani pomeriggio, alle ore 18, la formazione di Attilio Caja torna in campo al PalaDozza per affrontare nella prima delle 10 sfide della seconda fase, la Juvi Cremona e che precedono l’inizio dei playoff.

Playoff, che diciamoci la verità sono ormai certi per la Fortitudo, ma potrebbero essere matematicamente raggiunti già dopo la sfida di domani sera. Un gran bel traguardo per una società che vuol continuare a sognare e che guarda ai playoff e alla prossima Final Four di Coppa Italia di metà marzo con rinnovato entusiasmo. Così mentre in vista della sfida di domani il PalaDozza, manco a dirlo, va man mano riempiendosi, Matteo Fantinelli e compagni si preparano all’ennesimo bagno di folla.

La sconfitta di Verona è ormai alle spalle e non c’è dubbio che nella Effe ci sia gran voglia di riscatto dopo il ko con i gialloblù diretti da Alessandro Ramagli. Da un tecnico livornese all’altro, Cremona è diretta infatti da Luca Bechi, altro ex tecnico Virtus.

"La Fortitudo ha dimostrato solidità e grande equilibrio, sia offensivo che difensivo, con un impianto di gerarchie ben prestabilito e da un punto di vista difensivo con una fisicità che gli ha permesso di vincere tante partite, soprattutto nei minuti finali – sottolinea proprio coach Bechi – Conosciamo il calore del pubblico bolognese, quindi per noi è una partita da affrontare con grande equilibrio, con una pallacanestro attenta, evitando il contropiede, i loro punti facili e soprattutto cercare di pareggiare la loro fisicità e la loro energia a rimbalzo".

Fortitudo al completo, con tutti gli elementi a disposizione di coach Caja.

Epilepsyamo. Nel fine settimana anche il mondo del basket italiano scenderà in campo a fianco dell’Associazione Italiana Epilessia. Lunedì è la giornata Internazionale dell’Epilessia, con la lotta allo stigma nei confronti delle persone con epilessia con la maggiore conoscenza della malattia e la condivisione di storie ed esperienze di vita.

Quest’anno sono dieci le società coinvolte nell’iniziativa: Virtus, Reggiana, Napoli, Dinamo Sassari in serie A, Fortitudo, Trieste, Rimini e Luiss Roma per la A2 e Libertas Livorno e Pielle Livorno per la serie B.