La nuova Fortitudo al test Piacenza. Inserimento graduale per Gabriel

Tutto pronto per la prima uscita stagionale della Fortitudo. Questo pomeriggio alle 18, la formazione di Devis Cagnardi sarà di scena a a Codogno nell’amichevole, a porte aperte, in casa dell’Assigeco Piacenza. A dieci giorni dall’inizio della preparazione Matteo Fantinelli e compagni sono attesi dalla prima uscita della stagione in casa dei piacentini diretti dal bolognese Stefano Salieri. A scendere in campo sarà una Fortitudo incerottata.

Indisponibile Pietro Aradori, uno degli ex della sfida, che continua il suo percorso di riabilitazione e che sta continuando a bruciare le tappe per essere, prima possibile, a disposizione, di coach Cagnardi. Mancherà anche Alessandro Panni. L’esterno è indisponibile, operato per superare il problema che lo aveva fermato in questo avvio di preparazione, sarà indisponibile per una decina di giorni per poi riprendere gradualmente, ma pronto a farsi trovare disponibile per l’inizio del campionato il prossimo 29 settembre al PalaLido di Milano in casa dell’Urania.

A Codogno dovrebbe mancare anche Kenny Gabriel. Con solo un paio di allenamenti sulle gambe, in casa Fortitudo non si vuole rischiare il trentacinquenne ala grande lasciandogli tutto il tempo necessario per acquisire condizione fisica ed essere pronto già per la sfida della prossima settimana con Reggio Emilia. Nonostante le assenze il test che attende i biancoblù sarà sicuramente molto interessante. Piacenza in questi anni di gestione Salieri ha infatti confermato di essere un’avversaria con una identità ben delineata e sicuramente tutt’altro che facile da affrontare.

Sarà un test subito vero per la Fortitudo in un confronto interessantissimo per testare condizione, intesa e apprendimento dei nuovi schemi voluti da coach Cagnardi. Tutto ciò ricordandoci che siamo sempre a fine agosto e che quindi, le possibili indicazioni che possono arrivare sono ovviamente parziali e figlie del momento e della situazione. La squadra sta svolgendo tanto lavoro in palestra con il preparatore atletico Salvatore Poma, ma anche con lo stesso coach per cercare di partire subito forte e fasi trovare pronti, fra un mese esatto, all’inizio del campionato.

Nonostante le tre importanti assenze, c’è curiosità di vedere all’opera la nuova Fortitudo, dall’intesa tra i playmaker Sabatini e Fantinelli che potrebbe essere anche complementari tra di loro, ai nuovi Battistini e Mian che giocoforza avranno grande spazio quest’oggi, dalla voglia di riscatto di Giordano alla conferma di Bolpin, infine alla coppia di lunghi Freeman-Cusin.