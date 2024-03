L’altra semifinale. Cantù cade nella volata thrilling

Nell’altra semifinale L’Unieuro Forlì ha avuto la meglio sull’Acqua San Bernardo Cantù in un finale deciso in volata.

I romagnoli di coach Martino si sono imposti 60-59, con 12 punti di Allen e 16 del top scorer Daniele Cinciarini. Cantù cede con l’onore delle armi con 4 giocatori Baldi Rossi e Bucarelli a quota 11, Hickey e Nikolic a 10 che chiudono in doppia cifra, ma non basta per superare Forlì. Stasera alle 20,45 diretta Raisport l’atto conclusivo della Final Four che assegna la Coppa Italia di serie A2.

La finale di serie B, in programma sempre oggi al PalaTiziano, sarà invece una sfida tutta toscana tra Libertas Livorno e Herons Montecatini.