La Fortitudo pronta per la volata. Il 5 maggio prima gara con Treviglio

Prima sfida domenica 5 maggio. Partirà con un giorno di ritardo la scalata playoff della Fortitudo. La formazione di Attilio Caja non inizierà sabato 4 la corsa verso la serie A, ma lo farà il giorno successivo.

La serie dei quarti di finale con Treviglio prenderà il via domenica 5 visto che il PalaDozza, per la data del 4 (e del 3) è stato già prenotato per lo spettacolo teatrale di Andrea Pucci.

Si parte il 5 con l’accordo già raggiunto tra Fortitudo e Treviglio per date e orari della sfida e ratificato dalle Lega. Gara-uno si giocherà il 5 maggio alle 18, gara-due martedì 7, alle 20,30, sempre al PalaDozza.

Poi ci si trasferirà a Treviglio: venerdì 10 alle 20,30 ed eventuale gara-quattro domenica 12 alle 18.

Se dovesse essere necessaria la bella si tornerà al PalaDozza, mercoledì 15, sempre alle 20,30.

In vista della doppia sfida interna del 5 e del 7 maggio, da oggi prenderà il via la prevendita dei biglietti. La prevendita, sia per la prelazione abbonati che per la libera vendita degli altri biglietti a disposizione, sarà attiva sia al Fortitudo Store di via Riva Reno, sia online sul circuito Vivaticket. La fase di prelazione per gli abbonati durerà fino al primo maggio compreso, dopodiche anche i posti lasciati liberi dagli abbonati saranno a disposizione della libera vendita. Giovedì e mercoledì 1 maggio, la prelazione sarà attiva solo online sul circuito Vivaticket. I costi dei biglietti vanno da 10 euro Under 16 (intero 18, over 15) per la prelazione in Curva Schull, nuovi invece rispettivamente 13, 20 e 18, ai 130 per intero e i 90 per gli under 16 di prelazione e rispettivamente 200 e 120 senza prelazione di parterre prima fila.

Sul fronte formazione lasciata alle spalle le fatiche di Trapani con la squadra rientrata domenica sera in città, tornerà ad allenarsi da domani al PalaZola.

Si continua a lavorare sodo in casa Fortitudo, anche se la possibilità di avere un fine settimana di riposo prima del rush finale dei playoff, sarà altrettanto importante anche per ricaricare mentalmente le pile di una stagione che è stata lunga e intensa.

Dal punto di vista fisico questi 10 giorni che dividono la Effe dall’inizio dei playoff saranno altrettanto importanti per cercare di migliorare la condizione fisica degli acciaccati e presentarsi così pronti a dare battaglia ai playoff dove proprio gli Shark partono favoriti, ma dove i biancoblù faranno di tutto per scombinare ambizioni e piani del patron siciliano Antonini e di Trapani.