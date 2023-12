L’analisi del tecnico: "Complimenti a Orzinuovi, non molla mai». Coach Caja: "Molto bene in difesa. Nella ripresa cambiato passo»

ORZINUOVI (Brescia)

Due punti conquistati, il primato in classifica ancora una volta difeso per una Fortitudo che non incanta, ma vince e seppur faticando un po’, su un campo per altro difficile, riesce a consolidare la propria posizione.

"Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile – conferma coach Attilio Caja – è stata difficilissima perché Orzinuovi ha confermato anche oggi di meritare di più di quanto non dica la classifica giocando alla pari con tante altre avversarie". Dopo le lodi agli avversari il coach pavese analizza la sfida. "Non è che se sei punto a punto e alla fine vinci sei bravo, spesso è questione di episodi. Nel finale Orzinuovi ha avuto il tiro per vincerla".

Poi Caja analizza la prestazione dei suoi. "Abbiamo fatto un’ottima partita a livello difensivo pur con qualche evidente problema di falli. E’ chiaro che i tre commessi da Freeman nel primo quarto ci hanno messo un po’ fuori partita".

La prestazione della Fortitudo in effetti è stata ondivaga: male nel primo tempo, meno peggio, verrebbe da dire nella ripresa, dove sono migliorate le prestazioni dei due americani.

"Siamo andati molto meglio nel secondo tempo – conferma Caja – con una buona serata di squadra anche se i dati, a dire il vero, direbbero il contrario difronte a 7 perse e 17 assist sul totale di 23 canestri. Devo sottolineare come Orzinuovi sia stata valida in difesa e spero per loro che possano avere occasioni in futuro di miglior fortuna".

Una vittoria che conferma la formazione del presidente Stefano Tedeschi in testa alla classifica del girone Rosso di serie A2, in coabitazione con Forlì e che proietta, i biancoblù al bigmatch del 6 gennaio con Udine, in un confronto che vale la testa della classifica, ma anche l’occasione per Fantinelli e compagni di vendicarsi della brutta sconfitta nella sfida dell’andata.

f. m.