Serie A2: il sigillo nel derby con Forlì è il quarto nelle ultime cinque gare con Caja. Intanto giovedì c’è l’incontro con i tifosi allo store. Difesa più Gabriel: la Fortitudo ora punta in alto

Lottata, sofferta, meritata, archiviata la vittoria di sabato sera contro Forlì, la Fortitudo riprende quest’oggi ad allenarsi in vista della sfida di domenica prossima con una Brindisi che parla bolognese, guidata in panchina da Piero Bucchi e in cui milita Gianmarco Arletti, figlio di Umberto socio della Sporting Fortitudo la controllante del gruppo, e presidente di Fortitudo Academy.

Si riparte dalla difesa, dalla voglia di vincere della squadra e da quei due canestri finali di Kenny Gabriel che hanno permesso alla Effe di coach Attilio Caja di centrare la quarta vittoria nelle ultime 5 sfide continuando la propria rincorsa alla zona alta della classifica.

Dopo le prime 16 giornate di campionato il bilancio della Flats Service adesso è in perfetto equilibrio, 8 vittorie e altrettante sconfitte, ma il trend dell’ultimo periodo non può essere visto come un punto di partenza da cui continuare la scalata.

Decima in classifica, in piena zona play-in, la Fortitudo è attesa in questo fine dicembre dall’appuntamento interno con Brindisi e poi dalla sfida del 29 che chiude l’anno solare dei biancoblù. Passo dopo passo, pensando una partita alla volta coach Caja e il suo staff si sono trovati ieri per programmare il lavoro settimanale, fare il punto della situazione e vedere gli aspetti dell’ultima sfida con Forlì, cosa ha funzionato e cosa c’è da migliorare. Tanto lavoro fisico, tattico e tecnico attende nel prossimo mese una Fortitudo che non vuole certo fermarsi.

Un ultimo fondamentale step da fare per Matteo Fantinelli e compagni, che sperano con Gherardo Sabatini out fino ad aprile, Leo Menalo indisponibile fino a metà-fine gennaio, di recuperare almeno Marco Cusin. Il ritorno del centro permetterebbe a Caja di risposare nel suo ruolo naturale di 4 Leonardo Battistini, allungando le rotazioni anche tra i lunghi di una squadra che sta pian piano recuperando anche Pietro Aradori e sta trovando minuti importanti anche da Alessandro Panni.

Fortitudo che giovedì sera alle 18 è attesa da un bagno di folla allo Store di via Riva Reno, dove la squadra al completo e staff tecnico si concederanno per scattare selfie, firmare autografi e intrattenersi con i fans biancoblù che vorranno partecipare e che di sicuro, visto il rinnovato grande feeling dal popolo della Effe con i suoi beniamini, saranno numerosissimi allo store.