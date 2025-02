Le pagelle

Thomas 5 (in 16’ 2/7 da due, 0/1 da tre, 6 rimbalzi, una persa, un assist). Prestazione ancora incolore per lui che non riesce a trovare continuità nel gioco offensivo.

Vencato 6,5 (in 9’ 1/3 da due, 0/1 da tre, 4/6 ai liberi, un rimbalzo, una persa, un assist). Non è al meglio e Caja lo lascia a lungo a riposo. Quando entra prova a dare regia e sopratutto punti in un momento in cui la squadra fatica.

Aradori 5 (in 18’ 0/2 da tre, un rimbalzo, una persa, 3 assist). Gioca tanti minuti, ma si prende appena 2 tiri, tra cui quello nel finale a fil di sirena. Non è la sua serata.

Battistini 4 (in 8’ 0/1 da due, 4 rimbalzi). Pochi minuti in campo, ma in effetti fa poco perché Caja lo richiami dopo un primo giro negativo e una seconda chiamata solo per pochi minuti.

Bolpin 5,5 (in 24’ 0/3 da due, 2/3 da tre, un rimbalzo, 3 recuperate, 3 perse, 2 assist). In difesa è meno efficace del solito, in attacco trova continuità dalla lunga distanza, ma non basta.

Panni 7 (in 20’ 1/4 da due, 3/7 da tre, 2/2 ai liberi, 5 rimbalzi, 2 recuperate, una persa). Mette triple importantissime, che tengono a galla la Effe nel momento più difficile della sfida. I suoi canestri tra finale di terza frazione e inizio ultima sembrano dare la svolta, poi Pesaro la ribalta.

Cusin 6 (in 6’ 1/1 da due, un rimbalzo). Impegno e determinazione per quei pochi minuti che scende in campo.

Mian 7,5 (in 37’ 1/6 da due, 7/13 da tre, 6 rimbalzi, una recuperata, una persa, 3 assist). Da tre è una sentenza, ci mette insieme anche tanti rimbalzi e una valutazione +21 la migliore in assoluto della Effe.

Fantinelli 6 (in 27’ 4/5 da due, 1/2 da tre, 7 rimbalzi, una recuperata, 5 perse, 6 assist). Le 5 palle perse e una prestazione non sempre lucidissima abbassano il voto. Peccato perché il capitano ci mette sempre punti, rimbalzi e assist.

Freeman 5,5 (in 34’ 2/4 da due, 2/4 ai liberi, 8 rimbalzi, una recuperata, 4 perse). Meno incisivo del solito, non trova continuità in attacco dove gli avversari lo marcano con grande attenzione.

Filippo Mazzoni