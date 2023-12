Le pagelle

Giordano 6 (in 6’ 1/1 da due, 0/1 da tre, un rimbalzo, una persa, 2 assist). Entra è da il suo contributo confermando il trend positivo delle ultime sfide giocate.

Sergio 5 (in 12’ 0/2 da due, 0/3 da tre, 2 rimbalzi). Sparacchia al tiro, prova a rendersi utile per i compagni, ma non ci riesce.

Aradori 6,5 (in 36’ 4/7 da due, 2/6 da tre, 2/2 ai liberi, 4 rimbalzi, 2 recuperata, 2 assist). Meno scintillante, ma come sempre imprescindibile per l’attacco di questa Effe. Il solito bottino di punti, ma anche qualche rimbalzo che in una partita del genere non guasta.

Conti 5 (in 4’ 0/1 da due, 1/2 da tre, 2 rimbalzi). Tripla di tabella in apertura, poi più bassi che alti con Caja che non lo ripropone.

Bolpin 7 (in 31’ 1/2 da due, 3/4 da tre, 1/2 ai liberi, 3 rimbalzi, 5 recuperate, 5 assist). Oltre 30’ in campo, come al solito, del resto non per nulla è in assoluto il giocatore più utilizzato in A2. Le statistiche confermano la sua eccellente prova.

Panni 6 (in 11’ 1/2 da tre). C’è e ci prova, uno dei suoi ’tiri ignoranti’ è fondamentale sul 54-58 a metà dell’ultimo quarto.

Fantinelli 6,5 (in 31’ 1/7 da due, 1/2 ai liberi, 6 rimbalzi, una recuperata, 5 assist, una stoppata). Bene in regia e al rimbalzo, completamente da dimenticare invece la prestazione al tiro.

Freeman 6,5 (in 24’ 5/7 da due, 4/4 ai liberi, 4 rimbalzi, 2 recuperate, 5 perse, 2 stoppata). Primo tempo da dimenticare, ripresa invece in cui nonostante i tre falli commessi nei primi minuti di gioco, sale in cattedra e segna 14 punti tra cui due perfette gite in lunetta.

Ogden 6 (in 36’ 2/8 da due, 2/5 da tre, 3/4 ai liberi, 6 rimbalzi, una persa, 3 assist). Up & down per quello che è il metronomo del gioco biancoblù.

Morgillo 5 (in 8’ 0/2 da due, un rimbalzo). Sbaglia un paio di appoggi da sotto che gridano vendetta. Deve assolutamente migliorare.

Filippo Mazzoni