Le pagelle. Freeman imprescindibile, Aradori glaciale. Capitan Fantinelli, una ripresa all’arrembaggio

Giordano sv (in 1’ 0/2 ai liberi).

Sergio 5 (in 12’ 0/1 da tre, 2 rimbalzi, un assist). Più di un quarto in campo, ma senza aggiungere la ciliegina a una gara chiusa presto.

Aradori 8 (in 37’ 5/6 da due, 4/8 da tre, 2/2 ai liberi, 5 rimbalzi, una persa, 2 assist). Lo aspettavano da una settimana. Marcato stretto, impiega due quarti per uscire allo scoperto e a passi felpati. Di rientro dagli spogliatoi è impetuoso dai 6,75 e mette la prima firma sulla partita. È vice top scorer e l’ago della bilancia.

Bolpin 7,5 (in 33’ 3/3 da due, 0/3 da tre, 4/4 ai liberi, 2 rimbalzi, 4 perse, 2 recuperate, 8 assist). Solito menù difensivo, con guizzi nell’altra metà campo e lo status di giocatore che sancisce il ritmo della sua squadra. Oggi è secondo per utilizzo in compagnia di Freeman, a riprova dell’imprescindibilità.

Panni 5 (in 16’ 2/2 da due, 0/4 da tre, 1/2 ai liberi, un rimbalzo, un assist). Tre falli lo condizionano sin da subito. Poi quattro errori dall’arco e niente di particolarmente utile alla squadra.

Fantinelli 8 (in 32’ 2/2 da due, 1/3 da tre, 3/6 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 perse, 2 recuperate, 11 assist). Assist, corsa, ma senza quel fuoco che lo caratterizza di solito: questo per i primi 20’. Poi fa il Fantinelli, col consueto show di assist e una doppia doppia al sapor di primo posto.

Freeman 8,5 (in 33’ 11/13 da due, 3/5 ai liberi, 7 rimbalzi, 3 perse, 4 recuperate). Al posto giusto al momento giusto, quello di chi lo trova sempre libero per scompaginare l’area. Non fiata mai, nemmeno a gioco fermo quando spazza via i tiri avversari dopo un fischio arbitrale. Subisce 6 falli e a tratti è immarcabile.

Ogden 7 (in 28’ 6/7 da due, 1/5 da tre, 1/2 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 perse, 3 recuperate, 2 assist). Domina il primo tempo prima di censurarsi causa falli a inizio ripresa, un’assenza che potrebbe ingolosire Cividale, ma la squadra è brava a compattarsi.

Morgillo 5 (in 6’ 0/2 ai liberi, 3 rimbalzi). Viene interpellato per dar fiato ai lunghi. Parte bene, poi la solita sequela di falli lo indirizza in panchina.

Giacomo Gelati