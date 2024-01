Le pagelle. Panni sempre utile, Giordano ok

Giordano 6,5 (in 7’ 1/3 da tre, 0/2 ai liberi, una recuperata, una persa). Buona prestazione dando minuti di qualità in sostituzione di Fantinelli.

Sergio 5,5 (in 4’ 0/1 da due, una recuperata). Si vede poco, ma in quel poco cerca di mettersi al servizio della squadra.

Aradori 6,5 (in 29’ 3/7 da due, 1/3 da tre, 2/2 ai liberi, 7 rimbalzi, 2 perse, 4 assist). Punta offensiva più importante nella Effe, stavolta punge meno del solito, anche se mette la sua tripla nel momento più importante del match nella quarta frazione di gioco.

Conti 6 (in 11’ 0/1 da tre, 3 rimbalzi, una recuperata, una persa, un assist). Buon cambio per dare intensità, si deve però ancora sbloccare in attacco.

Bolpin 8 (in 37’ 2/4 da due, 2/4 da tre, 2/2 ai liberi, 3 rimbalzi, una recuperata, 2 assist). Solido in attacco e mastino in difesa, ha fornito la solita eccellente prestazione che ha contribuito alla vittoria della Effe.

Panni 6 (in 7’ 0/3 da tre, un assist). Più gioco al servizio della squadra e meno tiri dei suoi, ma è sempre utilissimo.

Fantinelli 7,5 (in 29’ 4/6 da due, 0/1 da tre, 6 rimbalzi, 3 recuperata, 2 perse, 4 assist). Solito bottino a tutto tondo per il capitano che claudicante nell’ultimo quarto, resta comunque in campo nei momenti decisivi del match.

Freeman 8 (in 30’ 4/6 da due, 0/1 da tre, 1/2 ai liberi, 14 rimbalzi, una recuperata, una persa, un assist, una stoppata). Punti e rimbalzi confermano come sottocanestro sia un fattore fondamentale, l’mvp della sfida con una gran bella doppia-doppia. Ogden 7 (in 36’ 5/15 da due, 1/4 da tre, 3/4 ai liberi, 8 rimbalzi, 4 perse, 4 assist, 2 stoppate). Difesa super, in attacco sparacchia un po’ ma è ugualmente decisivo con 16 punti che ne fanno il top-scorer di giornata.

Morgillo 7 (in 10’ 2/2 da due, 1/2 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 assist). Entra e dà il suo contributo con punti e presenza.

Filippo Mazzoni