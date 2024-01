Nella calza della Effe. Primato da difendere. La Fortitudo è pronta

Cosa porterà la Befana alla Fortitudo? La dolcezza di altri due punti e del primato consolidato o il carbone della sconfitta e il ’sorpasso’ di Udine (che avrebbe gli stessi punti, ma eventualmente anche 2-0 negli scontri diretti?). Siamo solo alla prima sfida del 2024, ma il confronto che attende quest’oggi Matteo Fantinelli è di quelli dove i punti in palio valgono doppio. Alle 18, in un PalaDozza tutto esaurito, arriva Udine terza forza del campionato.

C’è da cancellare la sconfitta dell’andata, da vincere per difendere, con le unghie e con i denti, la testa della classifica e per confermare il Madison di piazza Azzarita fortino quasi inespugnabile, l’unica sconfitta interna della stagione risale alla sfida con Verona il 26 novembre nell’ultima di andata.

Fortitudo in un buon momento di forma e reduce da tre vittorie consecutive, ma Udine non è da meno con quattro successi al proprio attivo che diventano sei nelle ultime sette sfide giocate.

I friulani hanno il miglior attacco, ma anche la miglior difesa del girone Rosso, non è tanto da meno la Fortitudo che vanta il quinto attacco, ma anche la seconda difesa.

Sarà una sfida tutta da vivere e da godere, tra due squadre di alta classifica. Udine deve fare a meno del lungo De Laurentiis appena arrivato da Scafati, ma in fase di recupero.

Mancherà invece la sfida padre-figlio in famiglia Arletti. Gianmarco, giocatore anch’egli dell’Apu Udine e figlio di Umberto, socio Fortitudo e presidente dell’Academy, è infortunato, a causa di una distorsione al polso destro e non sarà della partita, dovendo rimanere a riposo per altre tre settimane.

Ci sarà quella padre-figlio in casa Alibegovic tra Mirza giocatore bianconero e Teo, vice presidente della Fortitudo: chi vince paga la cena e mai come questa volta Teoman sarebbe contento di pagarla al figlio.

Mirza Alibegovic, ma non solo, Udine è squadra nonostante le assenze profondissima e di grande qualità. Clark, Monaldi e Caroti tra gli esterni, Ikangi, Gaspardo, ma anche Delia e Da Ros sottocanestro danno a coach Vertemati ampie possibilità di scelta per una squadra, basta ricordarsi il 20/40 dalla lunga distanza all’andata, che tira tanto e volentieri dietro l’arco dei tre punti.

In base alle disposizioni della Questura di Bologna, il tratto stradale di via Calori compreso tra l’angolo con via Graziano, via Dolfi e l’angolo con Piazza Azzarita, via Ercolani, sarà interdetto al traffico, con il contestuale divieto di sosta previsto dalle 14 alle 22.

Direzione di gara affidata al trio composto da Gagliardi, Wassermann e Moretti. Oggi l’altra capolista Forlì sarà di scena a Cividale, domani tutte le altre sfide.

Le altre gare: Cividale-Forlì, Orzinuovi-Nardò, Verona-Chiusi, Trieste-Piacenza, Cento-Rimini.

La classifica: Fortitudo e Forlì 28; Udine 26; Trieste 24; Verona 22; Piacenza 18; Nardò 16; Cento 12; Rimini 10; Cividale 8; Orzinuovi 6; Chiusi 4.

Radio&Tv: diretta streaming su Lnp Pass, radio su Nettuno Bologna Uno e differita tv in settimana su Trc.