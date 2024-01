Ogden dà la carica alla Fortitudo: "In testa sì, ma fino alla fine"

Coach Caja lo aveva definito cartina tornasole di quella che sarebbe stata la stagione biancoblù, lui ha finora risposto alla grande confermandosi come uno dei giocatori migliori di A2 per rimbalzi conquistati, 8,6 e quarto posto assoluto nel girone Rosso e 15,9 punti dove è nono alle spalle del compagno Aradori quinto con 18,3. Ventinove anni, californiano di San Diego, Mark Ogden, è uno delle facce nuove e belle della Fortitudo.

Prima di tutto come va?

"Bene, abbiamo ripreso ad allenarci, sabato con Udine è stata una sfida dura, ma anche un grande spettacolo da vedere ed è stato bello per noi riuscire a vincere davanti ai nostri tifosi".

La vittoria con Udine vi conferma soli in testa.

"Non ci accontentiamo, vogliamo cercare di mantenerla fino a fine stagione. Mancano ancora tanti mesi, ma faremo di tutto per vincere il campionato".

Da agosto ad oggi la vostra è stata una splendida cavalcata.

"Siamo andati molto bene, la prima parte è stata importante perché ci ha dato ancor maggiore consapevolezza, sapevamo che il duro lavoro fatto in palestra ci avrebbe ripagato e alla fine così è stato".

Mancano quattro gare al termine della prima parte e dal possibile approdo alla Final Four di Coppa Italia.

"Ogni match sarà importante, sarebbe bellissimo riuscire a qualificarci e andare a Roma a giocare la Coppa, per la città, per i tifosi, per la società e per l’ambiente, ma pensiamo una partita alla volta".

Lasciamo allora fare le prossime sfide con Cento, Cividale in casa e Verona e parliamo di Piacenza, che sfida sarà?

"Molto difficile, basta ricordarsi dell’andata, loro hanno tanto talento offensivo, sarà ancora una volta importante la nostra difesa per riuscire a conquistare un’altra vittoria".

Anche a livello personale per lei sarà un bel confronto.

"Malcolm Miller è un ottimo giocatore, molto esperto di categoria".

Come ha trovato il livello della serie A2 italiana.

"Competitivo: ho giocato ad alti livelli anche in Germania, Israele e Polonia, ma anche l’A2 è un campionato di assoluto valore".

Parliamo dell’Ogden fuori dal parquet, cosa le piace fare quando non gioca?

"Passare il tempo con la mia famiglia e la mia ragazza. Nel tempo libero mi piace viaggiare e guarda lo sport in tv, soprattutto il basket".

Oltre Bologna che città ha visitato?

"Roma, Firenze e tante altri posti bellissimi".

Domanda di rito: piatto preferito?

"Lasagne verdi, anche se apprezzo la pasta in generale e la pizza".

Per il confronto con l’Assigeco sono in vendita i biglietti acquistabili domenica direttamente alla biglietteria del PalaBanca dalle 16.30 fino all’inizio della partita, oppure online sul sito VivaTicket. Per i tifosi della Effe, Piacenza consiglia l’acquisto dei biglietti in Tribuna Bovo. Infine la società paga caro la sfida con Udine: 2.917 euro di multa, per offese, collettive e sporadiche, nei confronti degli arbitri.