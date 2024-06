Ora la Fortitudo si mette in difesa. Fantinelli & Co. vedono la serie A

Parola al campo, finalmente verrebbe da dire. Dopo le polemiche dei giorni sul caro biglietti per le tifoserie ospiti, per fortuna risolto con il buon senso di Trapani, con intervento dello stesso presidente Valerio Antonini, e della Fortitudo, la serie che assegna un posto in A può avere inizio.

Parola al campo che dalle 20,30 – chissà se basteranno tre partite – darà l’unico vero responso che conta, quello della squadra che conquisterà la promozione.

Se nel tabellone Oro la sorpresa si chiama Trieste, in grado di battere 3-0 Forlì in semifinale e di giocarsi la promozione con la favorita Cantù, nel girone Argento si affrontano Trapani e Fortitudo vale a dire le due squadre che sulla carta erano favorite in questi playoff.

I favori del pronostico ora sono tutti per i siciliani, per il vantaggio del fattore campo e per quella corazzata messa a disposizione di coach Andrea Diana, con la società che dopo oltre 30 anni vorrebbe riabbracciare il massimo campionato.

La Fortitudo è pronta a dare battaglia, decisa a vendere cara la pelle. Sarà la sfida tra la difesa della Fortitudo contro l’attacco di Trapani, ma non solo, perché la cosa si ribalterà dall’altra parte del campo, con i siciliani a mettere pressione su Aradori, Ogden, Freeman e sui terminali della formazione di Caja.

Riccardo Bolpin parlando a TeleRomagna ha presentato così la sfida. "Abbiamo affrontato Trapani in casa loro con il nuovo assetto, nella fase ad orologio. Sappiamo che loro sono molto forti, ma siamo contenti di essere arrivati qui, ce lo meritiamo. Sarà una serie molto fisica e intensa, si giocherà sui dettagli e dovremo essere bravi a limitare le loro individualità, perché ne hanno tante. La difesa sull’uno contro e sul pick and roll sarà fondamentale".

Per fortuna la polemica biglietti di giovedì è andata affievolendosi nelle ultime ore, grazie al buon senso delle società.

Ieri in una nuova nota societaria Trapani, per parola del suo presidente Antonini che ha confermato che saranno concessi 100 tifosi della Fossa dei Leoni il prezzo calmierato di 20 euro per le due partite dell’1 e del 3 giugno. La stessa Fortitudo ha sottolineato i toni e i contenuti molto più distensivi dopo le scaramucce dialettali di ieri e dopo la scelta calmierata per la Fossa, la Fortitudo provvederà al rimborso di 10 euro a biglietto ai tifosi trapanesi che hanno già acquistato il tagliando nel settore ospiti per gara-tre(per la quale oggi tra l’altro scade la prelazione abbonati Fortitudo).

Uno scambio di cortesie che stempera le polemiche per quella che sarà una sfida bella e avvincente e che, come sottolineato da entrambe le parti, sarà una bella festa di sport.

Direzione di gara affidata a Maschio, Ursi e Marzulli.

Le date delle finali: si comincia oggi con gara-uno a Trapani, si bissa sempre al PalaShark, lunedì per gara-due.

La serie si trasferirà poi a Bologna dove sono in programma gara-tre venerdì 7 ed eventualmente gara-quattro domenica 9. Per l’eventuale e definitiva gara-cinque si tornerà invece al PalaShark con la sfida in programma martedì 11. Diretta della finali in streaming su Lnp Pass; in tv iniziando da gara-due diretta su Raisport. Diretta radio su Nettuno Bologna Uno.