Serie A2: due successi di fila hanno rilanciato l’Aquila. La Fortitudo è sulla strada giusta. E aspetta il ritorno di Aradori

Orzinuovi è stata la prima, la Juvi Cremona la conferma.

La Fortitudo infila due vittorie tra mercoledì e sabato e cambia l’inerzia di un campionato iniziato 0-2 e adesso in perfetto equilibrio sul 2-2.

A Cremona, la formazione di Devis Cagnardi ha confermato personalità, decisione, determinazione, conquistando una vittoria merita, al termine di una sfida che gli ha visti praticamente sempre avanti in vantaggio. Cremona si è confermata avversaria difficile da affrontare, il 3 su 3 che aveva fino a sabato sera era la conferma dell’ottimo inizio di stagione dei ragazzi di Bechi; la forza della Fortitudo è stata la grande solidità messa in campo dalla squadra, con Matteo Fantinelli che ha segnato e fatto segnare, Sabatini che si è confermato ottimo in regia e Gabriel che ha centrato con continuità la via del canestro, per altro senza mai forzare.

La vittoria è la conferma di un ulteriore passo avanti da continuare a fare anche nei prossimi appuntamenti.

Mercoledì la formazione di Cagnardi torna in campo per il secondo confronto casalingo, secondo turno infrasettimanale di seguito della stagione ospitando al PalaDozza Cento, mentre domenica prossima la Effe sarà impegnata a Lecce con Nardò.

Due sfide da cercare di vincere per la Effe per chiudere questo miniciclo di incontri con un bilancio decisamente positivo.

I risultati della serie A2 hanno per altro confermato il grande equilibrio esistente, con le sorprese che sono all’ordine del giorno e il fattore campo sempre più difficile da sovvertire.

Lasciate alle spalle le sconfitte con Milano all’esordio in piena emergenza e con Rimini, dopo una prestazione sottotono della squadre, le vittorie con Orzinuovi e Cremona hanno confermato il passaggio avanti della squadra biancoblù.

C’è da migliorare sia in attacco che in difesa, ma la strada intrapresa dalla formazione di Cagnardi sembra essere quella giusta. Dai prossimi due confronti e se vogliamo allargare gli orizzonti dalla successiva doppia sfida interna con Avellino e Verona ci si attende un ulteriore passo avanti, anche perché probabilmente dalla sfida con gli scaligeri dovrebbe tornare a disposizione anche Pietro Aradori, terminale offensivo della Effe nella passata stagione e mvp italiano dell’ultimo campionato di serie A2.