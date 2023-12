Serie A2: per la mostra ’Una storia con la Effe maiuscola’. Fortitudo, tutti in Sala Borsa

Dopo un Natale di riposo, la Fortitudo è tornata a lavoro. La sfida di sabato di Orzinuovi si fa sempre più vicina, con la formazione di Attilio Caja che è tornata in palestra in vista della trasferta bresciana che chiude il 2023. La vittoria con Trieste ha confermato Matteo Fantinelli (già rientrato dopo l’attacco influenzale) e compagni in testa alla classifica del girone Rosso, lanciando un segnale importante al campionato. La Fortitudo c’è e dopo l’ottimo inizio non ha nessuna intenzione di lasciare la posizione di vertice che occupa. La conferma dello starting-five, la crescita della panchina sono fattori che fanno ben sperare in vista del futuro. Intanto oggi la squadra alle 17,30, si recherà in Sala Borsa per visitare la mostra "Una storia con la Effe maiuscola", organizzata dall’Associazione Museo Fortitudo e aperta fino a venerdì

f. m.