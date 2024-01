’Forze fresche’ per Pistoia. Ecco 249 nuovi abbonati

Si è chiusa con numeri importanti e grande soddisfazione da parte del club "Insieme nella galassia – Il ritorno", ovvero la campagna abbonamenti del Pistoia Basket 2000 per fidelizzare i propri tifosi in vista delle sette partite del girone di ritorno di LBA 2023/24. È stato raggiunto il traguardo di 249 tessere staccate, un dato che è cresciuto in maniera costante, giorno dopo giorno. Considerando i 1973 tifosi che già si erano abbonati prima dell’inizio del campionato, la somma totale fra le due campagne porta ad un complessivo di 2222 tessere per la stagione in corso posizionandosi, secondo quanto riportato dalla società, "fra i dati migliori di sempre nella storia del Pistoia Basket nella massima serie".

Intanto cresce l’attesa per il match di sabato sera contro la Givova Scafati: una gara importantissima in chiave salvezza, quella che andrà in scena al PalaCarrara alle 20.30. Per quanto concerne la prevendita è già scattata quella online, con i tagliandi acquistabili sul sito www.etes.it (esaurita subito la Curva Pistoia). Per la vendita al botteghino, invece che sarà sempre situato all’ingresso del palasport lato curva Pistoia, questi sono gli orari previsti: domani dalle 17.30 alle 19.30, venerdì 19 gennaio dalle 17.30 alle 19.30, sabato 20 gennaio dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17 fino all’inizio della partita.