Giovanili, match tiratissimo e sabato c’è Livorno. L’Under 17 fa l’impresa a Bologna e stende la Virtus. Leonardi, Selvatici, Del Prete e Michelazzo in doppia cifra

Grande impresa della l’under 17 nella sfida emiliana contro la Virtus Bologna. Al termine di quattro quarti super combattuti, la VL trova il guizzo nel finale per trovare i due punti e strappare una pesante vittoria che la tiene imbattuta nel girone interregionale. Dal 52-52 a 7:30 dal termine, la compagine di coach Luminati piazza un parzialino di 1-7 per il +6 nel segno dei liberi di Leonardi (miglior marcatore con 12 punti) e Michelazzo. E mantiene questo vantaggio grazie al fallo e canestro di Selvatici e altri due liberi di Leonardi. La Virtus però non molla e con 30 secondi da giocare ha la palla per l’ultimo tiro; un errore di comunicazione bolognese procura la palla recuperata di Selvatici che serve Grasso per il +5 finale. La VL sale così a 4 punti insieme alla Jesi Academy e sabato alle 17 in Baia ospiterà il Don Bosco Livorno.

L’Under 17 vola mentre l’Undera 19 subisce una sanguinosa sconfitta nell’ultimo match casalingo. Era peraltro l’occasione per sorpassare in classifica e mettere pressione al San Lazzaro Bologna in vista del recupero del 3 Aprile, ma la TeamSystem VL under 19 cade in Baia Flaminia 78-84 contro la Vis Ferrara e resta sesta a pari merito con BSL ma dietro per scontri diretti a sfavore. Nel primo tempo la partenza è favorevole ai padroni di casa, che trascinati dal duo ispirato Cornis-Reginato con 22 punti combinati vanno avanti all’intervallo sul 44-39, pur con qualche rimpianto rappresentato dal 4/13 ai tiri liberi e ben due vantaggi in doppia cifra sprecati. Questi rimpianti vengono amplificati quando nel terzo quarto cambia totalmente l’inerzia del match, con Ferrara che rientra in campo più aggressiva e si prende il comando del punteggio con un parziale di 2-12 per il 46-51, prima della reazione della VL che tiene aperta la partita al ‘30 (58-59). Cornis con altri 9 punti (26 alla fine per lui) tiene a galla i suoi, ma a fare la differenza è la fisicità emiliana che domina nel pitturato a rimbalzo (7 a 16) e concretizza il 75% dei tiri da due contro il solo 25% della VL, chiudendo il discorso senza troppi patemi nel finale.

Poca fortuna invece per le altre formazioni pesaresi di under 17 Eccellenza: tripla sconfitta per il Basket Giovane, l’Italservice Loreto e i Proca Gators. Con l’unica eccezione del Bramante vincente a Perugia e primo nel girone.

l.s.