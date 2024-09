Gli ex Melli e Hall fermano l’Olimpia. Messina sperimenta, ko in volata

La prima sfida europea contro il Fenerbahce Istanbul degli ex Nicolò Melli e Devon Hall finisce con un ko di misura al Torneo di Creta per l’Olimpia Milano: 76-81 il punteggio finale di una partita vissuta in equilibrio per tutti i 40 minuti. L’EA7 mette in evidenza una buona regia di Dimitrijevic e Bolmaro, puntuale Shields come realizzatore, vari esperimenti sotto canestro anche con la coppia Mirotic-LeDay schierata insieme soprattutto nei minuti finali. La scelta di coach Messina è quella di lanciare Bolmaro in quintetto, Milano parte forte (7-2), ma i turchi rispondono subito con energia (12-20) nel corso del primo periodo. Poi è con il tiro dall’arco che l’Armani ricostruisce la sua gara, prima Causeur, poi Ricci per il 18-20 di fine primo quarto.

Il buon momento milanese porta l’EA7 al sorpasso con altre due triple di Brooks (26-20). I biancorossi prendono per mano la partita con l’intensità di Nebo e Dimitrijevic, così toccano anche la doppia cifra di vantaggio sul 37-27 al 15’. La partita va a onde, ancor più che normale in questo periodo. Il Fenerbahce rientra e l’ex Melli pareggia a quota 39, prima del sorpasso con Baldwin (42-43). Nella ripresa sale di tono Mirotic che riporta avanti i suoi (49-48), poi sono 5 punti consecutivi di Causeur e Bolmaro a dare il vantaggio Olimpia sul 62-60 proprio sulla sirena del terzo periodo. Nell’ultimo la stanchezza la fa da padrone, il match diventa un corpo a corpo nel punteggio, si entra negli ultimi 5 minuti con 4 punti filati di Dimitrijevic che portano avanti l’EA7 72-69. La risposta dei turchi arriva subito e Hayes-Davis sigla il sorpasso da 3 (72-75 al 37’). Da quel momento il Fenerbahce non si guarda più indietro, guadagnando l’accesso alla finale del torneo.

Oggi la seconda partita sempre nell’Isola di Creta per il 3° posto, poi la squadra rientrerà in Italia per iniziare a preparare il primo appuntamento ufficiale della stagione. I biancorossi, infatti, disputeranno la Supercoppa in quel di Casalecchio di Reno. Sabato 21 settembre è prevista la semifinale contro la Reyer Venezia, poi l’eventuale finale il giorno seguente.