Il big match delle 21. Varese contro Brescia. Il derby che vale oro

Il derby lombardo tra Varese e Brescia si preannuncia uno degli incontri più attesi di questa giornata di campionato, fissato per le 21. Questo match arriva in un momento cruciale della stagione per entrambe le squadre: Varese cerca riscatto dopo la sconfitta contro Tortona e il recente successo in Fiba Europe Cup di misura sul Bahcesehir, mentre Brescia vuole riprendersi dal passo falso contro la Virtus Bologna. Un ko che fa male più per la forma, Germani mai in partita, che per la sostanza, visto il potenziale degli uomini di Luca Banchi. Nei precedenti, Varese e Brescia si sono affrontate 40 volte, con un bilancio che vede i padroni di casa in vantaggio con 25 vittorie. Tuttavia, l’ultimo incontro tra le due squadre, disputato il 26 novembre 2023, ha visto una netta supremazia di Brescia che si è imposta con un eloquente 116-73, grazie alle prestazioni di Miro Bilan, Massinburg e Della Valle.

Per quanto riguarda gli assenti, Varese dovrà fare a meno di Matteo Librizzi, fuori per una recidiva della lussazione della spalla sinistra, mentre Brescia non potrà contare su Michael Cobbins. Il centro è ormai fermo da tempo, e l’impatto sul campo si è visto. Le dichiarazioni pre-partita riflettono l’importanza del match. Hugo Besson, guardia di Varese, ha sottolineato la determinazione della sua squadra: "Arriviamo dalla sfida di Fiba Europe Cup vinta contro il Bahçesehir College... Ora affronteremo Brescia, un’altra squadra tosta... Dobbiamo essere pronti; in settimana ci siamo allenati bene preparando la gara al meglio".

Il derby non sarà solo una questione di classifica, ma anche di orgoglio e tradizione. Con entrambe le squadre che mirano a consolidare la propria posizione, la partita promette di essere intensa e combattuta, con i tifosi pronti a fare la differenza dal primo all’ultimo minuto. Varese è reduce da un confronto con gli ultras, la Germani è in caduta libera.