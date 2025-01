IL RICONOSCIMENTO. Egonu eletta regina del volley mondiale

"La regina della pallavolo". Volleyball World, portale che nasce dalla partnership tra la Federazione internazionale (Fivb) e Cvc Capital Partners, incorona Paola Egonu come miglior giocatrice mondiale del 2024. La fuoriclasse azzurra batte la concorrenza della brasiliana Gabi e della statunitense Kathryn Plummer, rispettivamente seconda e terza. "Non è sorprendente che sia stata premiata come Mvp sia della Nations League 2024 che dei Giochi di Parigi", si legge nella motivazione del premio alla 26enne della Vero Volley. Altre italiane sono presenti nella top 10: Monica De Gennaro (sesta), Myriam Sylla (settima) e Alessia Orro (nona). R.S.