Incubo Vuelle, Vigevano schiaccia la Carpegna alla prima in casa

Pesaro, 3 ottobre 2024 - L'inizio di partita contro Vigevano della Carpegna Prosciutto? Sono bello, sono bullo e ballo anche bene. Il finale sullo stesso tenore per cui alla fine Vigevano esce dal campo con i due punti in tasca: 67 a 80 contro i padroni di casa. Con il pubblico che lascia il palasport quando a cinque dalla fine la formazione lombarda scivola via per il campo con oltre dieci punti di vantaggio. Borbottii già ad inizio di terzo quando Vigevano, passeggiando, aveva superato i 15 punti di vantaggio.

E senza nemmeno faticare più di tanto anche perché la difesa dei pesaresi non è stata mai aggressiva sui tiratori perimetrali di Vigevano che hanno avuto soprattutto due punti di forza, il play Mack e Stefanini che ha chiuso con 24 punti. E sotto i tabelloni la musica non è andata meglio perché alla fine il conto dei rimbalzi dice che i padroni ne hanno catturati 33 contro i 43 degli ospiti. Insomma in nessuna parte del campo la formazione biancorossa è riuscita a tamponare la maggiore dinamicità degli ospiti. Il tutto con alcuni giocatori , soprattutto il play americano Hadad, che ha dato l'impressione di uno che pensa di essere in mezzo all'Africa regalando sveglie di appendere al collo ai selvaggi locali. Partita-delusione anche perché Pesaro non è stata mai all'altezza degli avversari ed oltretutto ha ancora giocatori di primo piano come Imbrò molti lontani da una forma per così dire decente: sbaglia i tempi anche dei passaggi.

Per Pino Sacripanti da qui a domenica quando scende a Pesaro Avellino, lavoro duro per rimettere in fila tutti i suoi resettando i cervelli. Perché evidentemente la vittoria di Nardò deve aver fatto pensare a molti che questo campionato è una passeggiata. Vigevano ha rappresentato la classica doccia fredda, un grande bagno di umiltà.

Il tabellino

Carpegna Prosciutto 67 Elachem 80

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: Cornis ne, Maretto 7, Parrillo 4, Imbrò 9, De Laurentiis 5, King 10, Bucarelli 2, Lombardi 4, Zanotti 8, Ahmad 18. All. Sacripanti.

ELACHEM VIGEVANO: Leardini 7, Taflaj, Mack 17, Galassi 2, Oduro 12, Strautmanis 2, Stefanini 24, Andretta ne, Tedoldi ne, Rossi 1, Peroni 9, Jerkovic 6. All. Pansa.

Arbitri: Attard, Giunta e Settepanella.

Note – Parziali: 16-26, 40-48, 53-65. Tiri liberi: Pesaro 8/11, Vigevano 9/17. Tiri da 3 punti: Pesaro 3/22, Vigevano 7/29. Rimbalzi: Pesaro 33, Vigevano 43. Spettatori: 3.915.