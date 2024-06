Basket, l’Italia verso il Preolimpico. La lista dei 30 di Pozzecco: c’è Gallinari

Milano, 4 giugno 2024 – A meno di un mese dall’inizio del torneo Preolimpico in Portorico (2/7 luglio), Gianmarco Pozzecco ha stilato una lista di 30 giocatori che prenderanno parte alle attività dell'Italbasket per questa estate. Da questa lista, il commissario tecnico comunicherà giovedì i 18 giocatori che si ritroveranno a Trento dal 9 al 13 giugno. Cinque giorni di allenamenti che avranno un duplice scopo: cominciare a lavorare sul gruppo che volerà a San Juan prima di inserire i giocatori di Milano e Bologna, coinvolgendo allo stesso tempo alcuni dei giovani più interessanti del panorama italiano. Una scelta strategica ben precisa che mira ad ottimizzare il più possibile i tempi che separano la Nazionale dall’esordio al Preolimpico, dando continuità al progetto “Green Team” varato lo scorso anno con le due partite in Spagna della squadra guidata da coach Edoardo Casalone.

Il programma fino all'esordio contro il Bahrain

Dal 14 al 21 giugno poi, avrà luogo a Folgaria il Training Camp 2024. L'Italia tornerà dunque sull’Alpe Cimbra per l’ormai tradizionale periodo di preparazione. Due le amichevoli in programma prima del trasferimento nei Caraibi: domenica 23 giugno alla “Il T Quotidiano” Arena di Trento contro la Georgia (ore 19, in diretta su Sky Sport, biglietti in vendita qui) e martedì 25 giugno al WiZink Center di Madrid contro la Spagna di coach Sergio Scariolo (ore 20, in diretta su Sky Sport). Il 26 giugno il volo per Miami, dove gli Azzurri sosterranno due giorni di allenamento prima di trasferirsi definitivamente a San Juan, capitale del Portorico e sede del torneo Pre Olimpico. Dopo l’esordio contro il Bahrain (2 luglio) la sfida ai padroni di casa (4 luglio). In caso di passaggio del turno semifinale ed eventuale finale con le prime due classificate del girone che comprende Lituania, Messico e Costa d’Avorio.

La lista dei 30

Nell'elenco diramato da Pozzecco, spiccano le assenze per infortunio di Simone Fontecchio, Gabriele Procida e Matteo Spagnolo. Fuori per scelta tecnica Amedeo Della Valle. Niente rientro in gruppo per Daniel Hackett e Marco Belinelli. Torna in invece a vestire la casacca della Nazionale Danilo Gallinari. Di seguito, ecco la lista completa: Marco Spissu, Niccolò Mannion, Awudu Abass, Stefano Tonut, Danilo Gallinari, Nicolò Melli, Diego Flaccadori, Leonardo Marangon, Amedeo Tessitori, Giampaolo Ricci, Federico Miaschi, Saliou Niang, Grant Basile, Giordano Bortolani, Francesco Ferrari, Leonardo Faggian, Davide Casarin, Guglielmo Caruso, Michele Vitali, Achille Polonara, Leonardo Totè, Mouhamet Diouf, Federico Poser, Luca Severini, Sasha Grant, Mattia Palumbo, Tomas Woldetensae, Alessandro Pajola, Dame Sarr, John Petrucelli.

