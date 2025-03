Jesi A rischio il derby di D. Taurus: "Non giocheremo"

Il basket a Jesi? Più cronaca che sport. Almeno negli ultimi tempi. Da una parte i malumori e le contestazioni espressi a ogni piè sospinto dai rappresentanti delle tifoserie storiche nei confronti della attuale società (vale anche per il calcio, proprio vero a Jesi, non c’è pace tre gli ulivi) dall’altra gli atteggiamenti e i comportamenti, in alcuni casi degni di attenzione da parte degli organi di giurisdizione ordinaria, di personaggi delle opposte fazioni. La scintilla, e che scintilla, una autentica polveriera è scoppiata alla vigilia di Natale: pagine di cronaca per denunciare antefatti e post fatti del derby tra due due formazioni cittadine del campionato di serie D, la Pallacanestro Jesi, sostenuta dagli ultras della Curva Nord jesina che fu, e la Jesi Basket Academy Taurus, costola della società facente capo da anni a una dirigenza con sede in Abruzzo. Ieri si sarebbe dovuta giocare, alla palestra Novelli, omologata per 99 posti la gara di ritorno ma, alla luce dei precedenti e del clima "di inopportune e sgradevoli tensioni e polemiche che si è creato alimentate dalle dichiarazioni rese pubblicamente dalla tifoseria organizzata della società che dovremmo ospitare – recita una nota della società ospitante la Basket Academy - e dopo ripetuti contatti con le forze dell’ordine cui ha fatto seguito anche una mail dell’assessore allo sport che in nome di ragioni di ordine pubblico ci ha fortemente raccomandato di disputare la gara al Palatriccoli (opportunamente messo a disposizione) ….non disponendo di un adeguato staff che ci consenta di gestire l’ordine pubblico in un impianto come il Palatriccoli abbiamo riflettuto sulla opportunità di esporre i nostri atleti prevalentemente minorenni alle spiacevoli pressioni che già la vigilia del match ha inutilmente e dannosamente alimentato … abbiamo assunto la decisione .. questa sera non scenderemo in campo…". Ferma e legittimamente super partes la posizione dell’amministrazione comunale, preso atto della situazione questo il comunicato del vice sindaco assessore allo sport Samuele Animali. "Con riferimento alla gara di basket di serie DR1 tra le società sportive Academy Taurus e Pallacanestro Jesi programmata per giovedì 27 marzo presso la palestra Novelli di Jesi per regioni di ordine pubblico legate alla capienza ridotta del suddetto impianto, valutata la situazione e sentita l’autorità di pubblica sicurezza si comunica che il comune di Jesi mette a disposizione il palasport di Via Tabano per la disputa della partita in condizioni di massima accessibilità con spostamento all’occorrenza degli allenamenti programmati".

Gianni Angelucci