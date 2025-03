Basket B interregionale, la squadra di Petitto sempre in partita: si arrende solo nel finale. Si ferma a Roma la marcia Goldengas

SAN PAOLO OSTIENSE

GOLDENGAS SENIGALLIA

SAN PAOLO OSTIENSE: Paluzzi 7, Loi 5, Miscione 22, F.Paolini 18, Amanti; Attia, Mugnaioli 14, R.Conte 4, F.Conte 6, Cecchini 4, Vettor, Vrancianu 2. All. Colella GOLDENGAS SENIGALLIA: Giacomini 6, Giampieri 9, P.Sablich 12, Landoni 13, Venga 16; Perna ne, Soviero 11, Clementi 10, Maiolatesi 2, Carrara 2. All. Petitto

Arbitri: Zara di Oristano e Cherchi di Sassari Parziali: 30-21 44-44 68-57 82-81

Senigallia ko di un soffio (82-81) dopo 6 successi di fila. Goldengas troppo rilassata in fase difensiva nel primo periodo e locali meritatamente avanti 30-21. Senigallia rientra nel secondo e col canestro di William Clementi opera il sorpasso al 17’ (38-39). A metà gara si arriva sul 44-44 con la Goldengas che distribuisce bene i punti e il San Paolo Ostiense che invece si appoggia a un Miscione stratosferico. Miscione non segna più dopo la pausa ma è la tripla di Mugnaioli a scavare di nuovo un solco importante al 26’ con i locali che sfiorano di nuovo la doppia cifra di vantaggio: 59-50. Altra tripla pesantissima del numero 11 locale a fil di sirena e al 30’ si va sul 68-57. Venga suona la scossa e Senigallia è di nuovo a -3 al 35’ (74-71), poi con Clementi a -1 a 4’ dalla fine (75-74). Francesco Paolini ridà due possessi di vantaggio ai suoi (82-77 a 1.30 dal termine), Giacomini riporta i suoi a -1 (82-81) e Senigallia può provare a vincere ma perde palla in attacco e si arrende.

Andrea Pongetti