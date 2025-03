Imbrò: "Rialzati Vuelle, serve la riscossa"

Ultima domenica di basket per questa regular-season del campionato di serie A2 alla Vitrifrigo Arena. Il prossimo impegno, infatti, sarà disputato nella sera del sabato di Pasqua, contro Udine. Poi vedremo se ci sarà una coda playoff, preceduta magari dai play-in.

Intanto, oggi alle 18 è il turno di Livorno che si presenta all’astronave dopo aver perso un confronto diretto cruciale per la salvezza perciò ogni partita è una speranza di evitare i playout, in cui una delle quattro partecipanti sarà condannata a scendere in B. La Vuelle, però, non ha intenzione di fare un altro passo falso in casa in questa volata finale dove ogni match è fondamentale per evitare i play-in che costringerebbero i biancorossi a battagliare con altre cinque formazioni per le ultime due poltrone playoff. Insomma, non mancano gli stimoli e i motivi di interesse in una finale di stagione dove ogni squadra sta ancora lottando per un obiettivo e questo è il bello di una formula che sta spingendo anche la serie A a considerare di copiarla. "Un match molto importante per noi, che vogliamo riscattare la sconfitta di Rimini e anche quella del match di andata a Livorno – dichiara capitan Matteo Imbrò – . Dovremo cercare di contenere le loro guardie, in special modo Filloy, Banks e Hooker e cercare di essere più aggressivi in difesa, per realizzare canestri facili. Vogliamo conquistare questi due punti, che sarebbero molto significativi sia per la classifica che per il nostro morale".

Dall’altra parte della barricata, i labronici sono agguerriti, come racconta il direttore sportivo della Bi.Emme Service, Gianluca Mannucchi: "Giochiamo contro una grande squadra dal passato glorioso, in un impianto che trasuda storia, però in questo momento possiamo lasciare poco spazio al romanticismo, perché affrontiamo una partita per noi importantissima. Cercheremo di ripetere il successo dell’andata, anche se sappiamo benissimo che in questo momento Pesaro è diversa da quella che si presentò al PalaMacchia e contro la quale vincemmo agevolmente. Comunque sia, la squadra sta bene, veniamo da una partita giocata comunque punto a punto e persa per alcuni episodi, che è stata però preceduta da due vittorie; perciò siamo pronti a dare battaglia, pur consaspevoli che si tratta di una trasferta dura e poi contro una grande squadra che, dopo i problemi iniziali, ha iniziato a viaggiare con un ruolino di marcia abbastanza importante".

La gara è affidata ai fischi del trio formato da Bartoli, Perrocco e Rota, palla a due alle ore 18 con diretta su Lnp Pass e differita in serata su Rossini tv alle 21.30. Botteghini del palas aperti dalle ore 16.

Elisabetta Ferri