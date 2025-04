Futuro della Virtus, mercoledì le parole di Zanetti

Bologna, 1 aprile 2025 - Ieri l’assemblea dei soci, domani alle 11 la conferenza stampa di Massimo Zanetti. Sono giorni importanti in casa Virtus sia in campo che fuori dove si cerca di dare chiarezza a quel che sarà il futuro bianconero.

Le parole di Zanetti sono attese per capire quel che sarà il domani delle V Nere. Licenza triennale di Eurolega, magari mercato con magari un possibile ritocco, viste le recenti partenze di Visconti, Tucker e Grazulis, e le novità sul nuovo palasport i temi toccati dal patron bianconero potrebbero e dovrebbero toccare tanti punti, compreso l’ovvio rapporto tra Zanetti e il soci Carlo Gherardi.

L’attesa per le parole del presidente cresce nei media, ma in generale anche nei tanti tifosi che seguono sempre con grande passione e attenzione le gesta bianconere.

Domani alle 11 in diretta esclusiva su Virtus Segafredo Tv; sia in radio che sul canale 93 del digitale terrestre (per le province di Bologna, Modena, Ravenna e Forlì).