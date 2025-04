Basket serie A2: cauto ottimismo per il recupero. Fortitudo, Panni ancora fermo. Ma domani può ricominciare

Da una friulana all’altra. Reduce dal confronto del PalaCarnera di Udine, la Fortitudo ha ripreso ieri gli allenamenti in vista della sfida di domenica con Cividale. Non si è allenato Alessandro Panni, sottoposto in questi giorni alle terapie del caso dopo la distorsione alla caviglia sinistra, ma che dovrebbe tornare a disposizione di Attilio Caja già da domani. Con Vencato e Sabatini indisponibili, il recupero di Panni appare quanto mai fondamentale, anche per permettere a Riccardo Bolpin, fresco di firma di rinnovo sul contratto che lo lega alla Fortitudo fino al 2026, di poter tirare il fiato e giocare in quello che è il suo ruolo, guardia o ala piccola.

Intanto tra oggi e domani sono in programma gli ultimi tre recuperi, confronti che interessano da vicino anche la stessa Fortitudo. Oggi si giocheranno Nardò-Cantù e Urania Milano-Udine, domani invece Rimini-Juvi Cremona. Al termine dei recuperi si potrà avere un’idea di quella che è la classifica a 4 turni dal termine della stagione regolare, turni che per la Fortitudo, dopo Cividale, vogliono dire trasferta a Forlì, confronto interno con Rimini e ultima sfida a Livorno in casa della Libertas.

Filippo Mazzoni