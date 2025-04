Fortitudo: Aradori e Vencato pronti al rientro per il rush finale

di Filippo Mazzoni

La Fortitudo prova a rialzarsi e a rimettere a posto i pezzi. In vista del finale che vedrà la formazione di Attilio Caja tornare in campo lunedì al PalaDozza PalaDozza con Rimini e affrontare il 27 aprile la Libertas a Livorno la Flats Service sta per recuperare Pietro Aradori e Luca Vencato.

Le visite a cui ieri sono stati sottoposti hanno dato esito positivo. I due effettueranno qualche giorno di lavoro individuale e saranno quotidianamente monitorati, in attesa di essere rivalutati nel fine settimana, vagliando un loro eventuale impiego già lunedì con Rimini.

La squadra ha ripreso ad allenarsi ieri, con Matteo Fantinelli e compagni che cercheranno di vincere per lasciarsi alle spalle le 3 sconfitte consecutive, e cercare lo sprint giusto per prendersi la migliore posizione possibile in vista dei playoff o play in.

Alle luce delle ultime prestazioni della squadra, recuperare sia Vencato che Aradori diventa vitale. L’eventuale recupero degli infortunati permetterebbe a coach Caja di allungare le rotazioni ridotte all’osso, con Battistini ai margini, Menalo fuori dai piani, sono appena 7 i giocatori che il coach pavese può ruotare.

Il ritorno di Aradori, dopo lo stop per il risentimento muscolare alla coscia destra, appare fondamentale, con Pietro che viaggia a quasi 21’ di media con 11 punti con quasi il 40 per cento dalla lunga distanza. Numeri importanti per una Effe che continua a dover fare i conti con le prestazioni di un Kenny Gabriel che alterna qualche momento positivo dimostrando la sua classe, con tanti, troppi, altri negativi. Più graduale potrebbe essere il recupero di Vencato. Infortunatosi a fine febbraio a Cento, con la frattura pluriframmentaria del terzo metacarpo della mano destra e relativa operazione a cui è stato sottoposto, il play biancoblù sta man mano recuperando condizione, anche se la mano non è ancora nelle migliori condizioni possibili. Il suo rientro darebbe a Caja un’alternativa in più sugli esterni, che avrebbe a disposizione il sostituto ideale di Fantinelli. Resta per altro da rivalutare anche la condizione di Sabatini per il quasi si nutre la forte speranza di vederlo in campo per i playoff.