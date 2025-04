Rimini e Fortitudo: Sfida Storica al PalaDozza nel Giorno di Pasquetta

Rimini e Fortitudo, quante sfide e quanti volti passati sull’asse della A14. Dallo storico impianto del PalaFlaminio al PalaDozza, ma non solo, sono state tante le sfida che si sono giocate, ma anche i volti che hanno percorso l’Adriatica nell’uno o nell’altro senso.

Allenatori, giocatori, sono spesso e volentieri passati dall’Emilia alla Romagna e viceversa, contribuendo con i loro assist, i loro rimbalzi e i loro punti a fare la storia di Fortitudo e Rimini, prossime avversarie, lunedì nel giorno di Pasquetta, al PalaDozza, nella penultima giornata di campionato di serie A2.

Alessandro Angeli, Franco Ferroni, Federico Pieri, Daniele Albertazzi, Maurizio Ferro, Andrea Dallamora, Massimo Ruggeri e Carlton Myers, in tempi e in modi diversi, hanno vestito le canotte di Rimini e Fortitudo contribuendo a fare la storia dei rispettivi club.

In panchina da ricordare invece le carriere incrociate di Alberto Bucci, Mauro Di Vincenzo e John McMillen, Tanti giocatori, ma anche tante storie e tanti incroci che hanno visto protagoniste le due realtà che con denominazioni diverse si sono sfidate spesso. Dopo tanti anni il confronto tra Fortitudo e Rimini è tornato l’anno scorso e si è rinverdito quest’anno con la crescita della Rinascita Basket di coach Dell’Agnello, attuale seconda forza del campionato e lanciata verso l’essere la testa di serie numero uno nei prossimi playoff, con di l’eventuale vantaggio della bella in casa per tutte le serie.

Tornando alla Fortitudo sul fronte squadra, smentite dai fatti i ’rumor’ che davano Deshawn Freeman infortunato.

Il centro statunitense, così come il collega di reparto Marco Cusin, altro che era dato infortunato, ieri si è regolarmente allenato con la squadra al PalaZola agli ordini di coach Caja.

Rimangono da monitorare le condizioni fisiche Pietro Aradori. L’ala nativa Lograto continua nel lavoro differenziato e sarà rivalutato nei prossimi giorni quando verrà o meno deciso un suo eventuale impiego lunedì sera a Pasquetta con Rimini.

Per Vencato ci sarà spazio probabilmente a Livorno, ma con mano ancora gonfia e dolorante non con Rimini, anche se il playmaker sarà rivalutato alla vigilia del confronto con i romagnoli.

Fortitudo che infine partecipa al cordoglio per la scomparsa di Mario Pinardi, storico tifoso, "abbonato da oltre 40 anni ed esempio di passione, fede e amore per i colori biancoblù".

La società con un comunicato ha mandato un sincero abbraccio al figlio Michele e a tutti gli amici fortitudini.