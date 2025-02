Jesi fa la voce grossa. Anche Latina s’inginocchia

latina

71

jesi

76

BENACQUISTA ASSICURAZIONI : Rossi 2, Bechi 9, Pellizzari, Caffaro 4, Guastamacchia, Mennella 15, Baldasso 15, Paci 5, Giancarli 5, Merletto 8, Thioune 7. All. Alberto Martelossi

GENERAL CONTRACTOR JESI: Ponziani ne, Carnevale, Bruno 9, Vettori 9, Di Emidio 7, Berra 14, Valentini 2, Cena 22, Petrucci 10, Zucca 3. All. Marcello Ghizzinardi

Parziali: 14-13, 35-29, 54-55

Con un terzo quarto da 18 a 2 la General Contractor getta le basi per mandare in archivio, non senza qualche patema finale, la pratica Benacquista. Si gioca in un ambiente asettico, silenzio irreale, davanti a poche decine di coraggiosi spettatori. Avvio al piccolo trotto, si segna (poco) su entrambi i fronti unici acuti dall’arco Cena e Baldasso (11-7) al 7’. La gara si anima dopo il 10’ accelerazione laziale 7 a 0 firmata Giancarli (22-15) provvidenziale l’ingresso di Vettori per Jesi, 5 di fila dell’ex chietino, parità a quota 22 dopo 16’. Stavolta è Mennella a ribadire la regola del 7, tre canestri di fila, l’ultimo da tre massimo vantaggio interno del primo tempo + 9 (31-22). Dopo il tè una Jesi più lucida apparecchia la tavola per la grande abbuffata di Cena (tre bombe a fila) che da il via al maxi parziale a gioco lungo indirizzerà la gara su sponda Jesi (37-49). L’ex Baldasso suona la sveglia e trascina i suoi fino all’insperato pareggio al 29’. E’ l’ultimo acuto Benacquista energie ridotte ai minimi termini Di Emidio e Petrucci affondano gli ultimi colpi, i canestri di Merletto regalano l’ultima illusione (62-65), Mennella a 1.16 mette la tripla del – 2 (68-70) ma è solo un fuoco di paglia, ultima chanche Thioume sbaglia l’appoggio del possibile over time, sospirone di sollievo in casa General, ancora una volta rimandata a data da destinarsi la vendetta degli ex ….

Gianni Angelucci