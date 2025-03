Missione Virtus: recuperare Pajola. Il play resta in dubbio per Napoli

Senza mancare di rispetto all’Eurolega – la Virtus vorrebbe farne parte anche nella prossima stagione – Ivanovic e i suoi ragazzi sono più concentrati sul campionato. E’ la serie A che, eventualmente, potrebbe regalare qualche soddisfazione in una stagione contrassegnata dalla dimissioni di un coach (Banchi) e da un nuovo consiglio di amministrazione (dopo l’uscita di Luca Baraldi).

Il match con il Real Madrid ha messo a nudo, una volta di più, la differenza che c’è tra la V nera di oggi e i top club. Ma va dato merito alla squadra, e al suo tecnico, di provare comunque ad andare oltre ai propri limiti.

Per amor proprio, certamente, ma anche per regalare qualche soddisfazione a un pubblico che, nonostante le ’sberle europee’ – sette i ko di fila nel Vecchio Continente – continua a cantare e a spingere la squadra.

La settimana prossima ci sarà la trasferta a Belgrado contro il Maccabi: potrebbe essere l’occasione per provare ad avvicinare il terzultimo posto e dimostrare qualcosa.

La Virtus vuol dimostrare di meritare il primato – ora condiviso con Brescia – domani a Napoli.

E la Virtus è al lavoro per riavere al top Alessandro Pajola. Il regista forse non è l’ago della bilancia, ma per difesa, leadership e attaccamento alla maglia non è secondo a nessuno.

Pajola è generoso e, forse, questo aspetto, gli è costato qualcosa in Nazionale. Dove ha rivestito per la prima volta il ruolo di capitano – sulle orme di un altro grande bianconero, Roberto Brunamonti –, ma forse ha stretto i denti per una condizione che non era al top.

Alessandro lamenta un problemino alla caviglia. Ivanovic gli ha risparmiato le fatiche Real, dirottando Cordinier sul pericolo Campazzo, ma ora l’obiettivo è rimetterlo in piedi per domani.

Napoli è in fondo alla classifica, ma il testacoda non tranquillizza nessuno. E la Virtus sa di aver bisogno del miglior Pajola per regalare maggiore equilibrio al gruppo, che partirà in treno, destinazione Campania, nel primo pomeriggio.

Stasera, infine, potrebbero arrivare notizie interessanti. Il doppio anticipo interessa da vicino capitan Belinelli e compagni. Alle 20 spazio a Brescia-Olimpia Milano, mentre mezzora più tardi si giocherà Trapani-Trieste.