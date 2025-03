Le pagelle. Akele e Morgan, che grinta

Hackett 5,5 (in 14’ 0/2 da due, un rimbalzo, 3 assist). Ancora qualche passaggio a vuoto. Ma resta concentrato fino alla fine. La Virtus ha bisogno del miglior Daniel.

Cordinier 6 (in 28’ 3/5 da due, 0/3 da tre, 2/2 ai liberi, una persa, 4 assist). Spuntato dalla lunga distanza. Diciamo così: gioca in maschera per non ingolosire la collezione di talenti del Real.

Tucker 6 (in 17’ 3/5 da due, 0/1 da tre, 4/4 ai liberi, 3 rimbalzi, una persa). Gioca come se fosse sempre al campetto. Gioca in libertà. Ma anche lui dovrebbe ricordarsi che non è sempre uno contro uno. Ma cinque contro cinque.

Shengelia 6 (in 22’ 2/5 da due, 0/1 da tre, 4/4 ai liberi, 7 rimbalzi, un recupero, 3 perse, un assist). Non si tira mai indietro. E la paura, appunto, è che la voglia di fare lo porti a eccedere.

Diouf 6 (in 15’ 3/8 da due, 2 rimbalzi, 2 recuperi, una stoppata data e una subita). Per fortuna di Tavares non ce ne sono molti. Diciamo che sta facendo un corso accelerato per crescere.

Morgan 6 (in 29’ 3/4 da due, 1/6 da tre, 2/2 ai liberi, 2 rimbalzi, un recupero, 5 perse, 4 assist). Le zingarate sono il suo pane. Ogni tanto dovrebbe pensare più alla squadra e meno al tiro (il suo).

Zizic 5 (in 8’ 2/2 da due, un rimbalzo, un assist). Al tiro non è nemmeno male. Ma un rimbalzo, quando si è così alti? Mah…

Polonara 5,5 (in 17’ 0/1 da due, 0/4 da tre, 2/2 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 stoppate). Spuntato in attacco. In difesa sfrutta i suoi centimetri per un paio di stoppate che strappano applausi.

Holiday 5,5 (in 28’ 2/4 da due, 1/2 da tre, un rimbalzo, una persa, un recupero). E’ meglio piuttosto che niente, recita un vecchio adagio. Il ‘piuttosto’, però, per uno che ha giocato nella Nba, è ancora poco.

Akele 6,5 (in 8’ 2/2 da due, 2 rimbalzi). In questo momento – Ivanovic lo utilizza anche da ala piccola – meriterebbe maggiori attenzioni da parte del suo tecnico.

Grazulis 5 (in 13’ 2/2 da due, 1/3 da tre, un rimbalzi, 2 stoppate). Ancora un oggetto avulso dal resto della squadra.

a. gal.