Il tecnico: "Nel secondo tempo ci abbiamo provato, ma non è servito a ribaltare la situazione». Ivanovic: "Difesa non all’altezza. Abbiamo avuto diversi problemi»

Sotto dall’inizio alla fine, la Virtus cade contro il Real Madrid, con i bianconeri in difficoltà specie in un primo tempo, dominato dagli spagnoli. "Abbiamo avuto diversi problemi questa sera soffrendo tanto sopratutto nel primo quarto – conferma coach Dusko Ivanovic – Il Real ha giocato bene, ma la nostra difesa non è stata all’altezza e di questo me ne assumo le responsabilità. Nel secondo tempo ci abbiamo provato, ma non è servito a ribaltare la situazione".

Poi il tecnico montenegrino parla della condizione di Belinelli e Pajola. "Hanno problemi fisici, non seri, ma non erano disponibili; spero di riaverli il prima possibile a disposizione". Chiaro il riferimento alla prossima sfida di domenica con Napoli.

Infine Ivanovic risponde alla domanda sull’inserimento di Holiday. "Justin sta cercando di fare il meglio possibile, è un ottimo giocatore, ovvio che si trova ad affrontare un basket tutto nuovo e non è facile; deve prendere confidenza con il modo di giocare, ma stiamo lavorando per questo".

Nel prepartita, il patron bianconero Massimo Zanetti, insieme al presidente della Sef Virtus Cesare Mattei hanno presentato la maglia celebrativa per i 25 anni dell’Eurolega, indossata nell’occasione dalle V Nere con le 4 F disposte a croce, "Forte, Franco, Fermo, Fiero", il primo storico distintivo sociale proprio della Casa Madre Sef Virtus.

Resettare e ripartire, domenica a Napoli è di nuovo tempo di campionato per l’insidioso testa-coda con Napoli.

Filippo Mazzoni