Johnson addio, Varese tenta la spallata a Treviso. Cremona in cerca di punti pesanti con Sassari

Capitolo importante oggi per la lotta salvezza in LBA. Alle ore 16.45 la Vanoli Cremona sarà di scena sul campo della Dinamo Sassari. "Da parte nostra dobbiamo andare a Sassari e cercare di fare la miglior partita possibile perché penso che, in questo momento della stagione, se si fa una partita normale non si porta a casa il risultato", il commento di coach Pierluigi Brotto.

Alle ore 20, invece, la Pallacanestro Varese cercherà di trascinare giù una Treviso in crisi, guidata dal grande ex Frank Vitucci. "Dovremo essere pronti a fare gli aggiustamenti necessari e cercare di controllare il ritmo di gioco partendo, ovviamente, dalla nostra difesa per poi trovare trovare il miglior modo di attaccarli", le parole di coach Ioannis Kastritis.

È baraonda salvezza sul fondo della classifica. Pistoia è ultima a quota 10, poi a 12 Napoli, Varese, Scafati e Cremona. Treviso e Sassari sono a 16. Con due retrocessioni in A2, il valore di questi match diventa capitale.

In settimana Varese ha confermato l’estromissione dal roster di Jaron Johnson "per motivi disciplinari", mentre Treviso sarà priva del suo playmaker Ky Bowman, mentre la guardia D’Angelo Harrison non è al meglio della condizione. Cremona, invece, trova una Sassari rilanciata dalle ultime prestazioni, ma senza i due centri Renfro e Halilovic oltre all’ala grande Mattia Udom.

A.L.M.