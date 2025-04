Virtus Bologna sfida Barcellona in Eurolega: ultima chance per brillare

Ultima giornata in campo, primo incontro, vis a vis, sui tavoli dell’Eurolega. E’ una Virtus impegnata su due fronti quella volata ieri a Barcellona. Questa sera alle 20.30 (diretta tv su Sky Sport, Dazn e radio su Nettuno Bologna Uno) la formazione di Dusko Ivanovic, che ieri nel tardo pomeriggio ha svolto l’allenamento di rifinitura, scenderà in campo al Palau Blaugrana, teatro del confronto con il Barcellona. Bianconeri senza più nulla da chiedere a questa campagna Europea, ma reduci dalle vittorie con Alba Berlino e Milano e vogliosi di ben figurare anche in questa ultima presenza continentale, Barcellona che invece ha ancora tanto da dire e che in base al risultato di oggi, concatenato con quelli proveniente dagli altri campi, potrebbe conquistarsi l’accesso diretto ai playoff. Avversaria non al meglio delle condizioni, ma che spinta dall’ex Punter cercherà di far proprio il confronto. Il tavolo su cui si gioca la partita più importante della Virtus è invece quello della diplomazia, con la delegazione bianconera che incontrerà quest’oggi i massimi dirigenti dell’Eurolega. In ballo c’è la presenza per il prossimo triennio delle V Nere e i termini della sua partecipazione. Per il presente e il futuro è sicuramente la sfida più importante che attende quest’oggi una Virtus che ha bisogno dell’Eurolega, quando l’Eurolega, con i venti di novità che arrivando Nba Europe, ha bisogno di club come Stella Rossa, Partizan e appunto Virtus. Una trattativa diretta che prenderà il via oggi, con i club che chiederanno di rivedere quello che altrimenti sarebbe un costo notevole da sostenere per partecipare alle prossime edizioni dell’Eurolega. La partecipazione o meno alla manifestazione potrebbe in effetti cambiare gli assetti bianconeri dando maggiore visibilità e appetibilità alla Virtus e ai suoi sponsor. Tornando alla sfida, coach Ivanovic la presenta così: "Giocheremo l’ultima partita di questa Eurolega, dove non abbiamo fatto un buon lavoro perdendo la possibilità di raggiungere buoni risultati. Abbiamo l’ultima chance per fare bene provando a conquistare una vittoria. Affrontiamo una squadra che sta giocando davvero bene, in maniera veloce e in fiducia e avremo la possibilità di disputare una gara che per loro sarà cruciale". Alle parole del coach montenegrino fanno eco quelle di Momo Diouf. "Nonostante la classifica, sarà una partita tosta dal punto di vista fisico ma anche mentale perché vogliamo concludere la stagione di Eurolega in maniera positiva e sfruttare ciò per tuffarci poi nel campionato con fiducia ed energia". Direzione di gara affidata al trio composto da Lottermoser, Zamojski, Peerandi.