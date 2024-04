Jontay Porter squalificato a vita dalla NBA per il caso scommesse

Milano, 17 aprile 2024 - "La NBA annuncia oggi che Jontay Porter, recentemente sotto contratto con i Toronto Raptors, è stato bannato dalla NBA". Questa la prima riga del comunicato emesso dalla sede del massimo campionato di basket del mondo riguardo a Jontay Porter, two-way player (tipologia di contratto che da la possibilità alle franchigie di firmare altri due giocatori, oltre i 15 del roster, per massimo 45 giorni a stagione, con la restante parte che sarà onorata in G-League) dei Toronto Raptors e fratello di Michael Porter Jr dei Denver Nuggets.

La NBA già da qualche mese stava monitorando il classe 1999 per qualche giocata anomala, in particolare il caso era scoppiato a fine gennaio tanto che un portavoce della NBA aveva così commentato: "Stiamo investigando". Sotto la lente di ingrandimento sono finite due partite: il 26 gennaio contro i Clippers è aumentato l'interesse per le scommesse riguardo l'under di Porter (meno di 6 punti, 5 rimbalzi e 2 assist) che, stranamente, giocò solo 4 minuti prima di un riacutizzarsi di un infortunio all'occhio che aveva subito quattro giorni prima contro i Grizzlies, o almeno questo è quello che comunicarono i Raptors. Il secondo caso, il 20 di marzo. Contro i Phoenix Suns, Porter ha giocato solo tre minuti prima di lasciare la partita a causa di quello che i Raptors hanno dichiarato essere un malore e, in quel poco tempo in campo, il giocatore non ha segnato. Dal comunicato pubblicato dalla NBA emerge che proprio Porter avrebbe rivelato informazioni riservate sulle sue condizioni fisiche a uno scommettitore NBA. Successivamente è stata piazzata una scommessa da 80 mila dollari (vincita da 1,1 milioni) puntando proprio sul rendimento negativo del giocatore quella sera. Come se ciò non bastasse, sempre nel periodo tra gennaio e marzo di quest'anno, Jontay ha fatto almeno 13 scommesse su varie partite della regular season NBA utilizzando un conto di un amico/collaboratore. Sempre secondo il comunicato, l'ex Raptors avrebbe scommesso 54 mila dollari e ne avrebbe vinti 76 mila. Tra le squadre sulle quali Porter avrebbe piazzato delle scommesse c'erano anche i Toronto Raptors.

Solo una settimana fa, il commissioner della lega Adam Silver aveva dichiarato che, nel caso in cui le accuse verranno confermate, ci sarebbe stata la concreta possibilità che il giocatore possa venire bandito per sempre dalla NBA. Detto, fatto. "Non c'è niente di più importante che proteggere l'integrità delle competizioni NBA per i tifosi, le franchigie e tutti coloro che sono associati a questo sport. Per questo motivo, le violazioni palesi delle nostre regole da parte di Jontay Porter vengono affrontate con la punizione più severa", queste le parole di Adam Silver.