Nba, paura per Kelly Oubre: investito da un’auto pirata

Los Angeles, 12 novembre – Il talento dell’Nba Kelly Oubre Jr. è stato investito da un’auto pirata a Philadelphia mentre stava tornando a casa. E’ stato ricoverato e già dimesso. L’ala piccola dei Philadelphia 76ers ne avrà per diverso tempo ma non si esclude il suo ritorno in campo entro la fine della stagione.

Ventisette anni di New Orleans, Louisiana, ha giocato per i Phoenix Suns e i Golden State Warriors. Prima ancora ha vestito la casacca degli Atlanta Hawks (è stata la 15esima scelta del draft 2015) e Washington Wizards, dopo una stagione con l’Università del Kansas. E’ alla sua prima stagione con i 76ers: ha all’attivo una media di 16,8 punti nelle prime otto partite.

L’incidente

Secondo quanto riportano i media statunitensi, il giocatore stava camminando vicino casa quando è stato colpito da un’auto che non si è fermata. Lui stesso è riuscito a dare l’allarme. È stato trasportato al Jefferson Hospital, dove le sue condizioni sono state definite “stabili”. Con lui in ospedale c’erano anche i dirigenti della squadra incluso il presidente dei 76ers Daryl Morey. Dopo le cure del caso, è stato dimesso. Ha subito serie lesioni che lo costringeranno a restare lontano dal campo. Anche se la previsione è che possa rientrare comunque nella seconda parte della stagione.

Le indagini sull’incidente sono in corso. La polizia cerca un’auto metallizzata color argento.