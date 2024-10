L’Estra di scena a Varese. Calabria scaccia le ombre

Dante Calabria è tornato di nuovo in sella. Sono state due settimane decisamente turbolente in casa biancorossa dove è successo praticamente di tutto, dal diverbio tra lo stesso Calabria ed il presidente Rowan in occasione della gara contro Cremona, alla panchina "condivisa" tra Giuseppe Valerio e Rowan con quest’ultimo a ’vestire i panni’ di capo allenatore, alla denuncia da parte dell’Usap per un comportamento non regolamentare. La speranza è che finalmente tutto si sia chiarito e da ora in avanti vengano rispettati i ruoli com’è giusto e normale che sia. Per quanto riguarda Calabria l’intenzione è quella di mettere un punto a questa situazione grottesca. "Noi siamo pronti per la partita contro Varese – dice il coach biancorosso – il passato appartiene al passato. Ci siamo concentrati su Varese sapendo di dover affrontare una sfida difficile contro un avversario, come Venezia la scorsa settimana, arriva da uno 0-4 in campionato. Se ho mai pensato di dare le dimissioni? No, nel modo più assoluto. Vedere pure ciò che volete vedere, per quanto ci riguarda il nostro focus è su altro".

E, allora, chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato: guardiamo avanti sperando che veramente tutto si sia appianato per il bene di tutti. Il presente dice che oggi l’Estra sarà impegnata in una partita di fondamentale importanza contro Varese (ore 19). La squadra di coach Herman Mandole è alla ricerca della prima vittoria in campionato ed è una diretta concorrente di Pistoia per la corsa salvezza. E’ piuttosto evidente che per i biancorossi vincere significherebbe mettere Varese a sei punti di distanza che rappresenterebbero un vantaggio significativo. Varese intanto ha aggiunto un nuovo giocatore al roster, Jaron Johnson che già aveva vestito questa maglia, ma si presenterà con il dubbio Nico Mannion che solo all’ultimo verrà svelato.

"Il nuovo giocatore è un elemento molto importante – afferma Calabria – che sicuramente potrà dare una mano alla squadra, per quanto riguarda Mannion noi abbiamo preparato la partita considerandolo in campo. Varese è una squadra che ama correre e tirare ed è per questo che in difesa dovremo fare un ottimo lavoro cercando di rallentare i loro ritmi e mettendo la partita sui binari che per noi sono più congeniali e soprattutto evitando di concedergli tiri facili. Sarà fondamentale partire bene per spegnere subito il loro entusiasmo e quello dei loro tifosi che sono molto caldi e possono rappresentare un valore aggiunto".

Pistoia, di contro, si presenterà ancora con il dubbio Eric Paschall ed un Semaj Christon che dovrà mettere in campo tutta la sua leadership per guidare la squadra. "Direi che in questo momento Paschall sia in grado di scendere in campo – ammette Calabria – ma ad oggi non abbiamo ancora preso una decisione su chi giocherà e su chi dovrà stare in tribuna. Christon è senza alcun dubbio un leader ed un giocatore che ha una grande passione per il basket, certo ha ancora bisogno di tempo per ambientarsi al meglio e perfezionare la sua intesa con il resto della squadra".

Maurizio Innocenti