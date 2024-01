La Coppa Italia femminile. Corsa alla Final Four. Brixia e Geas avanti

Colpo sorprendente della Brixia che suona la sinfonia in quel di Sassari, sorprende la Dinamo e supera il primo step della Coppa Italia di Serie A1 femminile. Le bresciane hanno sbancato il PalaSerradimigni per 68-72 al termine di una partita di grande livello chiusa nel finale con una tripla decisiva della "stellina" Carlotta Zanardi. La 18enne ha chiuso una prova superlativa con 16 punti, 6 assist e 3 recuperi, sotto le plance Skoric ha dominato con 19 punti (anche 3/5 da 3) e 7 rimbalzi. Il secondo turno, però, pone di fronte un ostacolo durissimo visto che Brixia giocherà domani alle 16.30 sul campo della capolista del campionato Reyer Venezia che, per ora, può vantare un ruolino di marcia da imbattuta dopo 12 partite.

L’Allianz Geas Sesto San Giovanni invece ha dominato per larga parte il suo primo turno che la poneva di fronte al derby contro il Repower Sanga Milano. Le rossonere hanno vinto 81-71, ma nel corso della gara hanno toccato anche il +27 come massimo vantaggio proprio all’inizio del quarto periodo sul 74-47, prima di un maxi-break di 2-19 firmato dal Sanga che, quantomeno, ha reso meno amara la sconfitta delle milanesi. Nelle fila del Geas grande protagonista Tinara Moore con 19 punti e 8 rimbalzi, mentre di fronte a lei ha esordito nel roster del Sanga la nuova pivot francese Angelina Turmel che ha chiuso il match con 13 punti e 5 rimbalzi. Per le "orange" è stata anche l’occasione per ritrovare sul parquet, dopo svariate settimane il roster al completo, ripresentando anche Vintsilaiou (13 punti), Diallo (6 punti) e Madonna.

Il Geas ora cercherà di fare "upset" domani sul parquet di Campobasso alle 18 nel turno secco che qualifica alla Final Four che poi si disputerà a Torino il 16 e il 18 febbraio. Il campionato invece riprenderà nel weekend successivo, quello del 14 gennaio, con la prima giornata di ritorno: Sanga Milano-San Martino di Lupari, Geas Sesto-Schio, Faenza-Brixia. S.P.