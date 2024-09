La presentazione. Urania con fiducia: "Rosa da primi posti»

Mancano meno di due settimane al debutto dell’Urania Milano nella nuova stagione di Serie A2 (esordio il 29 settembre in casa contro la Fortitudo Bologna). Ieri, in occasione della festa del CSI, l’intera squadra è stata presentata ufficialmente in Piazza Duomo. Tra i rossoblù più acclamati il neo-capitano Andrea Amato e i nuovi innesti di spessore Ike Udanoh e Alessandro Gentile (nella foto). "Ci aspetta una stagione dura, ma abbiamo costruito una squadra che punta a lottare per le prime posizioni", ha dichiarato il general manager di Urania, Luca Piganzoli. Questa sera alle 18.30 gli uomini di coach Marco Cardani, che da questa stagione prende il posto di Davide Villa in panchina, sfidano in amichevole Orzinuovi.A.S.